Видеть незримое: 11 лучших фильмов о слепых

К выходу на ivi триллера «Невидимка» с Натали Дормер , играющей незрячую девушку, мы вспоминаем самые интересные картины о слепых и слепоте.

Невидимка

Невидимка

Софи — слепая пианистка, а её соседка из квартиры этажом выше дочь влиятельного международного преступника. Однажды эту опасную соседку убивают, а Софи оказывается единственным свидетелем по этому делу. Но, несмотря на свою слепоту, София не так беззащитна, как считают и бандиты, и спецслужбы… Закрученный головоломный сюжет и неожиданный финал, все как мы любим.

Не дыши

WDSSPR

Не дыши

Несколько юнцов думали, что слепой дедушка, живущий в зловещем доме, к которому в здравом уме никто из нас не подошел бы на пушечный выстрел, будет легкой мишенью. Но на деле они попали в адский переплет и сильно пожалели о своей затее. Выживут не все. Добросовестный клаустрофобный ужастик с выключением света и шорохами за спиной.

Ничего не вижу, ничего не слышу

Sony / Columbia

Ничего не вижу, ничего не слышу

Эта комедия, популярная в девяностых, и сейчас смотрится неплохо: два придурковатых мужчины, слепой и глухой, становятся свидетелями убийства. За ними, конечно же, начинается погоня: преступники хотят их убрать, полицейские — допросить, что сложно.

Запах женщины

Universal

Запах женщины

Одна из лучших ролей Аль Пачино , сюжет о взрослении, воспитании и поведении настоящего мужчины — шедевр на все времена. Слепой полковник в отставке Фрэнк Слэйд хочет слетать на день Благодарения в Нью-Йорк. Семья нанимает ему сопровождающего, студента Чарли Симмза. Чарли тихий и робкий, полная противоположность громогласному и жесткому Фрэнку. Но одно путешествие повлияет на обоих «попутчиков».

Таинственный лес Buena Vista

Таинственный лес Этот фильм М. Найт Шьямалана несколько недооценен, и, нам кажется, зря. Во-первых, здесь блестяще сыграны все роли и безупречный кастинг: Сигурни Уивер Хоакин Феникс , Брайс Даллас Ховард и Эдриан Броуди. Во-вторых, увлекшись мистической составляющей, зритель упускает историю любви слепой Иви и застенчивого Люция. А это ядро картины и ее ось.

Разомкнутые объятия

Sony Classics

Разомкнутые объятия

История, где замешаны любовь, секреты, ревность и смерть, разворачивается как цветок. Слепой Матео Бланко , услышав о смерти бизнесмена, вспоминает события двадцатилетней давности, когда у него еще было зрение и девушка, ради которой он был способен на все. Альмодовар в «Разомкнутых объятиях» достигает невиданного накала страстей, и помогает ему в этом Пенелопа Крус , исполнившая один из самых ярких образов в карьере.

Голливудский финал

DreamWorks SKG Голливудский финал

Вуди Аллен не мог обойти такую тему стороной и снялся в главной роли в собственной картине о слепом режиссере! Вэл Ваксман давно уже развалина, как в прямом, так и в творческом смыслах. Фильмы у него — так себе, а сам он никому не нужен. Но происходит чудо: Ваксману дают крупный проект, и как назло, он теряет зрение перед стартом съемок. Эта милая безделушка — не самая почитаемая картина мэтра, но в ней есть крутые находки.

Поводырь

Pronto Film

Поводырь

Трогательная украинская картина о слепом кобзаре и его поводыре, осиротевшем мальчике из Америки. Время — 30-е годы XX века, начало Большого Террора, одни люди пропадают, другие завладевают их имуществом, а на мальчика объявлена охота. Фильм немного похож на «Утомленных солнцем» Михалкова, но в украинской картине пейзажи холодней.

Дождись темноты

Warner Bros.

Дождись темноты

Сьюзи, которую играет Одри Хепберн , ослепла после аварии и на свою беду получила в «подарок» куклу с героином. За куклой приходят бандиты, не ожидающие получить от слепой девушки серьезного отпора. Триллер «Дождись темноты» наверняка вдохновил Дэвида Финчера на «Комнату страха»: действие также происходит в одном месте, а жертва в итоге становится преследователем. Картина хоть и стара (поставлена почти пятьдесят лет назад), но временами вызывает леденящие душу мурашки!

Слепота

Miramax

Слепота

Одна из лучших картин на тему возможного будущего поставлена по роману Жозе Сарамаго и блестяще сыграна Джулианной Мур, Марком Руффало Гаэль Гарсиа Берналем . От какой-то непонятной болезни на Земле ослепли все люди. Катастрофы, взрывы, падения самолетов, хаос и голод кого-то убили, а кого-то заставили скитаться в поисках спасения. Но сначала «заразных» отправили на карантин, где моментально возникло общество, живущее по принципу «кто сильнее, тот и прав». Беспощадная к зрителю картина с мощнейшим катарсисом.

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Miramax

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