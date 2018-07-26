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Актеры, которых мы не узнали в гриме
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Актеры, которых мы не узнали в гриме 

Рамблер 56 минут назад
Выглядеть необычно на экране актёрам помогают гримёры. Но в некоторых случаях грим так изменил артистов, что они стали просто неузнаваемыми.
1. Роберт Дауни-младший в комедии «Солдаты неудачи» (2008) сыграл актёра, который после операции по смене расы стал афроамериканцем.
2. Джонни Депп в фильме «Бивень» (2014) предстал в роли косоглазого стареющего инспектора.
3. Стив Карелл в драме «Охотник на лис» (2014) снялся в роли миллионера-шизофреника, не только выступив в непривычном некомедийном образе, но и полностью преобразившись.
4. Джим Керри в семейной комедии «Гринч — похититель Рождества» (2000) показался в сложном гриме, скрывающем лицо. Впрочем, подобный опыт у него уже был: в комедии «Маска», принёсшей Джиму всемирную популярность, он тоже часто появлялся в гриме.
5. Тим Рот в фантастическом боевике «Планета обезьян» (2001) примерил обезьяний грим. Несмотря на то, что сам фильм был раскритикован, грим заслужил похвалы.
6. Гари Олдман в триллере «Ганнибал» (2001) многими остался незамечен. Всё дело в том, что в чудовищно изуродованном миллионере мало кто узнал Гари.
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