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Первый показ пакистанского фильма
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Первый показ пакистанского фильма 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На премьере собрались самые разные люди: представители посольства Пакистана в Москве, студенты, изучающие хинди и урду, и просто зрители, любящие культуру Индии.
В кинотеатре Mori cinema в рамках фестиваля Bollywood Film состоялся показ первого в России пакистанского фильма «Неприятности Тефа». На премьере собрались самые разные люди: представители посольства Пакистана в Москве, студенты, изучающие хинди и урду, и просто зрители, любящие культуру Индии.
Премьера была обставлена как красивое шоу — здесь можно было попробовать национальные пакистанские сладости, посмотреть индийские танцы. Кстати, многие зрители не стеснялись и пританцовывали под музыку. Например, москвичка Светлана Жукова, которая пришла на фильм со своей дочкой.
— Люблю все, что похоже на индийское кино! Где еще так сочетаются зажигательные танцы и песни, захватывающий сюжет и самые красивые актеры! Помню, когда была маленькой, я вместе с мамой смотрела индийские сериалы, не могла оторваться, а теперь вот и свою дочь привела, — рассказывает Светлана.
Гость из Пакистана Мухамет Алмас приехал в Москву недавно. Увидел афишу и решил прийти на премьеру.
— Я очень удивился, когда узнал, что тут показывают пакистанский фильм. Хорошо, что наш кинематограф так развивается, надеюсь, кино будет отличное, — говорит Мухамет.
Перед началом сеанса с приветственной речью выступил консул посольства Пакистана в России Мухаммад Билал Вахийд.
— Я действительно благодарен за возможность объединения культур двух стран, очень приятно, что Россия идет нам на встречу, нам нравится с ней сотрудничать. Надеюсь, так будет и дальше, — отметил консул.
Гости, присутствовавшие на премьере романтической комедии «Неприятности Тефа», отметили захватывающий сюжет, юмор, конечно же, танцы, музыку и блестящую актерскую работу главных героев: Али Зафара и Майи Али.
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