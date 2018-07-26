Кристиан Бэйл вновь демонстрирует рекордные темпы похудения

Мастер жонглирования собственным весом Кристиан Бэйл , казалось бы, зарекался радикально меняться ради очередной роли — но, тем не менее, сначала набрал очень много массы для роли Дика Чейни, а затем стремительно от набранных килограммов избавился.

На днях 44-летнего актера сфотографировали в Италии, куда он вместе с женой и детьми отправился отдыхать. На новых кадрах хорошо видно, что от лишнего веса, набранного для роли, не осталось ни следа — более того, Кристиан выглядит так, как будто слегка переусердствовал с похудением.

«Суфлер», фильм, в котором Кристиан Бэйл играет бывшего вице-президента США, выйдет в прокат 21 декабря.

попкорнnews