Кристиан Бэйл вновь демонстрирует рекордные темпы похудения 

Мастер жонглирования собственным весом Кристиан Бэйл, казалось бы, зарекался радикально меняться ради очередной роли — но, тем не менее, сначала набрал очень много массы для роли Дика Чейни, а затем стремительно от набранных килограммов избавился.
На днях 44-летнего актера сфотографировали в Италии, куда он вместе с женой и детьми отправился отдыхать. На новых кадрах хорошо видно, что от лишнего веса, набранного для роли, не осталось ни следа — более того, Кристиан выглядит так, как будто слегка переусердствовал с похудением.
«Суфлер», фильм, в котором Кристиан Бэйл играет бывшего вице-президента США, выйдет в прокат 21 декабря.
попкорнnews