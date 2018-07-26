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«Один дома» получит ремейк для взрослых
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«Один дома» получит ремейк для взрослых 

Рамблер 35 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Один дома"
Студия Fox примется за съемки нового ремейка "Один дома".
Фильму присвоят R рейтинг. На сеанс могут придти только лица достигшие 17 лет, и с ними должен присутствовать кто-то взрослый. Комедия будет называться "Stoned alone" ("Один накуренный"). Продюсером картины станет Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в фильме "Дэдпул". Съемками займется Августина Фриззелл. Сценаристы — Кевин Берроуз и Мэтт Майдер.
По сюжету взрослый парень, опоздавший на самолет, спешит домой накуриться. Но вместо долгожданного поднятия настроения у него начинается паранойя и ему кажется, что в доме воры. Далее не известно, окажутся ли грабители настоящие или неудачник будет пугаться воображаемых нарушителей порядка. Все это происходит перед Рождеством.
Кому достанется главная роль — ещё не известно. Первая картина с Маколеем Калкином вышла в 1990 и собрала 896 миллионов долларов. На сегодняшний день существует четыре части фильма. Последняя из них снята уже не о семье Кевина, а о совершенно других людях.
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