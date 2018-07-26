«Один дома» получит ремейк для взрослых

Студия Fox примется за съемки нового ремейка "Один дома".

Фильму присвоят R рейтинг. На сеанс могут придти только лица достигшие 17 лет, и с ними должен присутствовать кто-то взрослый. Комедия будет называться "Stoned alone" ("Один накуренный"). Продюсером картины станет Райан Рейнольдс , сыгравший главную роль в фильме "Дэдпул". Съемками займется Августина Фриззелл. Сценаристы — Кевин Берроуз и Мэтт Майдер.

По сюжету взрослый парень, опоздавший на самолет, спешит домой накуриться. Но вместо долгожданного поднятия настроения у него начинается паранойя и ему кажется, что в доме воры. Далее не известно, окажутся ли грабители настоящие или неудачник будет пугаться воображаемых нарушителей порядка. Все это происходит перед Рождеством.

Кому достанется главная роль — ещё не известно. Первая картина с Маколеем Калкином вышла в 1990 и собрала 896 миллионов долларов. На сегодняшний день существует четыре части фильма. Последняя из них снята уже не о семье Кевина, а о совершенно других людях.