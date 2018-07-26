Госдума приняла закон о фильмах без прокатных удостоверений

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в окончательном третьем чтении закон, разрешающий показ фильма в рамках конкурса на фестивалях без прокатного удостоверения.

Как сообщает РИА «Новости», законопроектом предлагается определять «кинофестиваль» как «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри».

Прокатное удостоверение не будет требоваться в случае показа фильма на кинофестивале на территории России. Такой фильм нельзя будет показывать более десяти дней. Прокат должен осуществляться не позднее одного календарного года, следующего за годом ее создания.