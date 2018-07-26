Показывает «Allonfilm»: в Цхинвале пройдет премьера двух документальных фильмов

ЦХИНВАЛ, 26 июл — Sputnik Фатима Плиева . Национальная киностудия Южной Осетии «Allonfilm» приглашает на показ документальных лент, созданных творческой группой. Кинофильмы «Фарастæй иумæ» и «Пари со смертью» покажут на большом экране 6 августа в киноконцертном зале «Чермен», рассказал Sputnik руководитель киностудии Григорий Мамиев. Он отметил, что показ будет организован совместно с молодежной организацией «Единая Алания».

Презентация фильма «Пари со смертью» прошла в пресс-центре Sputnik, после фильм вошел в число лучших работ на международном фестивале в Севастополе. Работу «Фарастæй иумæ» творческая группа вынесет на суд зрителей впервые.

"Открытый показ двух кинолент мы запланировали на 6 августа. В киноконцертном зале «Чермен» в 19.00 мы покажем «Пари со смертью», далее зрители смогут увидеть документальный фильм «Фарастæй иумæ», — сказал Мамиев, добавив, что создатели фильма еще не определились с русским названием картины.

Первый фильм рассказывает о непростой судьбе внештатного сотрудника Комитета госбезопасности Южной Осетии, кавалера высших государственных наград Инала Колиева, который по заданию КГБ Южной Осетии согласился на сотрудничество со спецслужбами Грузии. Он смог предотвратить несколько крупных терактов в Цхинвале, но не уберег себя. После того, как Колиев раскрыл все планы грузинских спецслужб, они организовали против него теракт, взорвав в марте 2008 года его автомобиль. В результате молодой человек получил тяжелые ранения и потерял обе ноги.

Документальная картина «Фарастæй иумæ» рассказывает о героизме руководителя разведгруппы Минобороны Южной Осетии Амирана Багаева и нескольких его сослуживцев, которые в 2008 году до прихода российских войск смогли удержать у подходов к Цхинвалу грузинскую армию. Амиран и его товарищ Азамат Джиоев не смогли выйти живыми из этого неравного боя.