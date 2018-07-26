Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли

Несколько удачных ролей вовсе не гарантируют, что актёр останется звездой и будет востребован режиссёрами. Эти знаменитости сыграли в популярных картинах и исчезли с экранов, так что теперь о них мало кто помнит.

1. Тара Рид, появившись в «Большом Лебовски» и «Жестоких играх», стала любимицей публики, но потом попадала только в провальные проекты. Тара попыталась реабилитироваться в «Американском пироге», но он и стал её последним успехом.

2. Шайа Лабаф после «Трансформеров» был главной юной звездой Голливуда. Но проверку ранним успехом артист не прошёл, он начал регулярно попадать в скандальные истории, которые испортили его репутацию.

3. Кэтрин Хайгл сверкнула в сериале «Анатомия страсти» и нескольких успешных комедия, включая «Немножко беременна», но потом начала критиковать работы коллег. После этого режиссёры и продюсеры перестали с ней работать.