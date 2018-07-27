Главный режиссер ДК «Смена» получила приз зрительских симпатий конкурса «Лучший культпросветработник»

Главный режиссер дома культуры «Смена» в Бибиреве и театра «Поколение друзей» Мария Белякова стала победителем конкурса «Лучший культурно-просветительный работник города Москвы— 2018» в рамках конкурса «Московские мастера» в специальной номинации «Приз зрительских симпатий». Об этом газете «Бибирево — наш дом»» сообщила директор ДК Елена Никифорова

— Над созданием конкурсного ролика под названием «Позитивный креатив», который был представлен на суд зрителей, ребята вместе с режиссером Марией Беляковой работали в течение июня. Кстати, из всех роликов, представленных на конкурс, только наш снят и придуман детьми, — отметила Никифорова.

Она также добавила, что за лучший видеоролик в номинации «Приз зрительских симпатий» Мария Белякова получила сладкий подарок и диплом. (ак)