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Главный режиссер ДК «Смена» получила приз зрительских симпатий конкурса «Лучший культпросветработник»
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Главный режиссер ДК «Смена» получила приз зрительских симпатий конкурса «Лучший культпросветработник» 

Управа района Бибирево 1 час назад
Фото: Управа района Бибирево
Главный режиссер дома культуры «Смена» в Бибиреве и театра «Поколение друзей» Мария Белякова стала победителем конкурса «Лучший культурно-просветительный работник города Москвы— 2018» в рамках конкурса «Московские мастера» в специальной номинации «Приз зрительских симпатий». Об этом газете «Бибирево — наш дом»» сообщила директор ДК Елена Никифорова.
— Над созданием конкурсного ролика под названием «Позитивный креатив», который был представлен на суд зрителей, ребята вместе с режиссером Марией Беляковой работали в течение июня. Кстати, из всех роликов, представленных на конкурс, только наш снят и придуман детьми, — отметила Никифорова.
Она также добавила, что за лучший видеоролик в номинации «Приз зрительских симпатий» Мария Белякова получила сладкий подарок и диплом. (ак)
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