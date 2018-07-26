Наталья Гундарева отказалась сниматься в «Сладкой женщине»: почему актриса считала, что не достойна главной роли

Наталью Гундареву часто называли «самой народной» артисткой, ее любили, потому что она казалась такой же простой, как тысячи поварих, фабричных работниц, матерей. Простой — но при этом очень привлекательной. Первая главная роль Натальи Гундаревой, давшая старт всем ее остальным звездным ролям, — Анна Доброхотова в фильме «Сладкая женщина». А ведь этого фильма могло и не быть — во всяком случае, в том виде, который нам известен. Гундарева упорно отказывалась играть, утверждая, что совершенно не годится для главных ролей. Шукшин в юбке Сценарий фильма «Сладкая женщина» был написан по повести Ирины Велембовской. Эта писательница была очень популярна в 60-х годах, она рассказывала о женских судьбах, ее книги отличались тонким психологизмом. До сих пор очень популярны фильмы по ее сценариям, например «Женщины» и «Молодая жена».

Героини Велембовской были разными по характеру. Как правило, это были женщины, что называется, «из народа». Некоторые критики называли писательницу «Шукшиным в юбке». Вот и «Сладкая женщина» была написана об очередной провинциальной «покорительнице» Москвы. Вместо Янковского мог быть Высоцкий Наталья Гундарева и Олег Янковский в фильме «Сладкая женщина»

Велембовская была очень воодушевлена, когда узнала, что «Сладкую женщину» собираются ставить на «Ленфильме» и что главную мужскую роль должен исполнять Владимир Высоцкий. Правда, потом выяснилось, что играть все-таки будет Олег Янковский:

Высоцкий был очень занят в театре и одновременно снимался в картине Александра Митты «Сказ о том, как царь Петр арапа женил». Однако режиссер Владимир Фетин уговорил артиста сделать пробы, и они оказались на редкость удачными, так что уже никто не сомневался: Тихона будет играть Высоцкий.

Его даже «отпросили» на время съемок из Театра на Таганке, составив специальное письмо к руководству. Но артист в последний момент отказался. Так Тихоном стал Олег Янковский. Вместо Гундаревой могла быть Чурсина Наталья Гундарева и Петр Вельяминов в фильме «Сладкая женщина»

Первоначальный замысел режиссера был связан с Людмилой Чурсиной — супругой Фетина. Но она сама уговорила его взять на роль Анны Наталью Гундареву. Фетин, посомневавшись, предложил Наталье — и она пришла в ужас: «Везде нужны молодые красивые актрисы на роль героини, а из меня какая героиня?».

Учитывая, что к тому времени 28-летняя Гундарева снималась только во второстепенных ролях, отказ от такого шанса выглядел, по меньшей мере, странно, но она действительно не была уверена в себе. Ей представлялось, что ее «полная, рыхлая» фактура — прямой путь к комедийным ролям, но никак не к главным. К тому же по сценарию ей нужно было играть и юную девушку, и зрелую женщину, мать взрослого сына.

Кадр из фильма «Сладкая женщина»

Фетин и сам не был уверен, что у актрисы получится сыграть самоуверенную меркантильную мещанку, вызывающую у зрителя не отторжение, а симпатию и сочувствие. Однако ему удалось уговорить Гундареву приехать на пробы.

Это было похоже на чудо — в кадре актриса совершенно преображалась, выглядела милой и грациозной, играла легко и уверенно, притягивая к себе восхищенные взгляды окружающих. Ее сразу утвердили.

И Гундарева, придя в восторг, с головой окунулась в работу. Она искала черточки своей героини во всех знакомых и незнакомых женщинах, «лепила» образ, добавляя к нему все новые черты, работала над интонацией, взглядом, смехом, походкой…

Наталья Гундарева в фильме «Сладкая женщина»

Первая главная роль требовала особой ответственности. Ей хотелось, чтобы в ее Анне зритель увидел не просто сытую эгоистичную мещанку, а одинокую женщину, которая пытается спрятаться за свои ковры и хрустальные люстры от обычного страха.

Актриса тщательно продумывала гардероб простой работницы, «дослужившейся» до определенных полномочий и гордящейся этим: она так и видела свою Анну в зеленом кримпленовом платье и шубке из искусственного меха, в туфлях с немного стоптанными каблуками. Все эти детали должны были подчеркнуть характер героини, сделать ее похожей на сотни и тысячи таких женщин, знакомых каждому в жизни.

И у Гундаревой получилось — ее героиня, несмотря на грубость и прямолинейность, вызывает некоторую жалость, понимание и сочувствие.

Такая самоотверженная работа, помноженная на талант, не могла остаться незамеченной. «Сладкая женщина» стала лидером проката в 1977 году. Фильм закупили многие страны, а Наталья Гундарева стала лучшей актрисой года по версии журнала «Советский экран».

Ее наконец-то оценили режиссеры и начали приглашать на главные роли, благодаря чему Наталья Гундарева радовала зрителей своими яркими работами в кино.