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Госдума приняла закон о показе фильмов на кинофестивалях без прокатного удостоверения
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Госдума приняла закон о показе фильмов на кинофестивалях без прокатного удостоверения 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий показывать фильмы на российских кинофестивалях без прокатного удостоверения, сообщает ТАСС.
По новым условиям лентам должна быть снята не больше года назад и входить в конкурсную программу киносмотра. Ленту не могут показывать больше 10 дней.
В документе законопроекта впервые появляется понятие «кинофестиваль» — «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом, утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов».
На портале для кинотеатров Cinemaplex же считают, что подобная инициатива негативно скажется на фестивалях, так как и до принятия закона на фестивалях без прокатного удостоверения. Теперь это право распространяется только на картины, попавшие в конкурсную программу. Более того, такие кинопоказы, как ретроспективы, могут оказаться вне закона. «Ретроспективные программы всегда есть в программе международных фестивалей, так как это возможность для куратора раскрыть определенную тему, такие программы служат поводом для диалога с обществом. Но, очевидно, диалог с обществом в принципе не входит в те термины, которыми мыслит Минкульт», — говорит сооснователь Beat Film Festival Алена Бочарова.
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