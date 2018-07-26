Госдума освободила фестивальное кино от прокатных удостоверений

Государственная Дума приняла закон, который разрешает показывать фестивальное кино на территории России без прокатных удостоверений. Об этом сообщил сайт «Парламентская газета».

Документ подписали в третьем чтении на планерном заседании 26 июля. Закон разрешает показ фильма в рамках конкурса без прокатных удостоверений. Однако запрещается показывать киноленту более 10 дней с учетом того, что на фестивале она демонстрируется не более двух раз.

Под кинофестивалем парламентарии подразумевают «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом, утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы».