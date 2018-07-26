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Госдума освободила фестивальное кино от прокатных удостоверений
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Госдума освободила фестивальное кино от прокатных удостоверений 

360tv.ru 59 минут назад
Государственная Дума приняла закон, который разрешает показывать фестивальное кино на территории России без прокатных удостоверений. Об этом сообщил сайт «Парламентская газета».
Документ подписали в третьем чтении на планерном заседании 26 июля. Закон разрешает показ фильма в рамках конкурса без прокатных удостоверений. Однако запрещается показывать киноленту более 10 дней с учетом того, что на фестивале она демонстрируется не более двух раз.
Под кинофестивалем парламентарии подразумевают «культурно-просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом, утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы».
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