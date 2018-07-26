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Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
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Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы 

Рамблер 46 минут назад
Если фильм оказался успешным, был восторженно встрече зрителями и обласкан критиками, то велика вероятность, что вскоре появится продолжение. К сожалению, почти всегда сиквелы оказываются хуже оригиналов, да и заманить звезд, которые сыграли в первой части, во вторую удаётся не всегда. Однако эти продолжения получились на удивление хорошо и не уступают оригиналам.
1. «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» последовали за первым фильмом «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины». Оригинал пришёлся по вкусу публике, но вторая часть привела их в восторг, поскольку характеры персонажей раскрылись лучше.
2. «Назад в будущее-2» показали спустя четыре года после оригинала. Вышедшая в 1985 году первая часть трилогии взорвала киномир, при затратах 19 миллионов она собрала в прокате 380 миллионов, так о продолжении речь зашла сразу же. В сиквеле герои отправились в будущее, поэтому фильм очень интересен и сегодня, ведь мы имеем возможность сравнить сегодняшний день и то, как его видели создатели фильма.
3. «Крёстный отец-2», по мнению многих, превосходит первого «Крёстного отца». Это подтверждает масса наград. Так, «Крёстный отец-2» стал первой лентой, получившим «Оскар» как лучший фильм, киноакадемики отметили игру Роберта Де Ниро, режиссёра Копполу, музыку к фильму и работу художников. Всего второй части досталось 6 статуэток.
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