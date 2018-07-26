Признаю себя ослом: «Звезды», попавшие в немилость из-за сексуальных скандалов

За свои сомнительные шутки в Твиттере десятилетней (!) давности, затрагивающие тему педофилии, Ганн был уволен со студии Disney, и его дальнейшая карьера — одного из талантливейших режиссеров нашего времени — под вопросом. Вспомним других товарищей, ушедших, так сказать, в расцвете.

Бен и Кейси Аффлек

Любвеобильность Бена Аффлека — такой же «секрет Полишинеля», как и любвеобильность Харви Вайнштейна : о ней знают абсолютно все. И соглашаясь играть вместе с Беном, актрисы уже готовы к тому, что он может ущипнуть за попу, или предложить «большой и чистой любви». Именно из-за измен с ним развелась Дженнифер Гарнер

Фото: globallookpress.com Яблочко от яблоньки недалеко падает: недавно оказалось, что и младший брат Бена, Кейси, страдает от того же недуга невоздержанности. Потому что нельзя быть красивым таким!

Последствия: Бену Аффлеку почти перестали предлагать роли, и он стал постоянным клиентом клиники по лечению алкоголизма. У Кейси едва не отобрали заслуженный «Оскар», а часть голливудского истеблишмента обьявила ему бойкот.

Честно говоря, нам трудно поверить, что Ларс фон Триер, со всеми его комплексами, фобиями и паническим страхов женщин, кого-то домогался. Тем не менее, в старых грехах его обвинила Бьорк , та самая Бьорк, которая сыграла у Ларса единственную (и блестящую) роль в своей карьере, роль «Танцующей в темноте». Бьорк заявила, что Триер отпускал при ней скользкие шуточки, а один раз вломился к ней в гостиничный номер, как бы «просто поговорить». Мы почти уверены, что со стороны Бьорк это, скорее, месть — Триер известен своими жесткими (если не сказать, жестокими) методами работы на съемочной площадке, он любит доводить актрис до полного физического и психологического изнеможения. Роль в фильме настолько раздавила певицу, что она потом долго сидела на антидепрессантах. Только при чем здесь, простите, секс?!

Фото: globallookpress.com Последствия: Ларс уже давно, еще до обвинений в домогательствах, стал персоной «нон грата». Играть в его фильмах соглашаются только самые отчаянные.

Один из первых независимых режиссеров, автор прекрасного фильма «Пальцы» (на него еще сняли французский ремейк), номинант на «Оскар» за сценарий «Багси», Тобак попал не просто под прицел, а под настоящую пулеметную очередь: его обвинили в домогательстве 38 женщин (потом к ним присоединились еще несколько сотен, но уже без доказательств). Если им верить, в молодости Тобак не пропускал ни одной юбки, «снимал» актрис, статисток, девушек-гримерш, и просто случайных прохожих, затаскивал в свой трейлер, и демонстрировал там все свои достоинства. Кстати, когда против Тобака выдвинули обвинения, именно Джеймс Ганн заявил публично: «Давно это знал, и пытался предупредить, кого мог».

Последствия: отчасти из-за своей репутации давно уже ничего не снимает.

Один из самых знаменитых глянцевых фотографов, работавший со всеми известными журналами, cнимавший рекламу для Yves Saint Laurent, Jimmy Choo, Армани и Тома Форда. Это он был «официальным» фотографом Барака Обамы во время предвыборной гонки, это он снимал клипы для Леди Гага Майли Сайрус (последняя получила рекордные 100 млнпросмотров за шесть дней!). Терри Ричардсон — настоящий живой гений, а гениям прощается многое — так, долгие годы, все закрывали глаза на то, что он приставал к своим юным (часто несовершеннолетним) моделям, требуя определенной платы за услуги. Но «эффект Вайнштейна» подействовал и на него: Ричардсону официально предьявили обвинения, и теперь никто не приглашает его работать. Не боится Терри только его молодая жена, Александра Болотова, которая в разгар скандала родила Терри близнецов.

Последствия: вице-президент издательства Сonde Nast, куда входят почти все влиятельные фэшн-издания, официально запретил кому-либо из сотрудников сотрудничать с фотографом, а его неопубликованные работы «должны быть уничтожены».

Фото: globallookpress.com Как только появилось первое обвинение против Кевина Спейси (от мужчины, естественно), тайное стало явным: актер совершил каминг аут, и признался в том, что все и так знали — он гомосексуалист. Но вместо того, чтобы утихнуть, скандал разгорелся с новой силой: стали находиться все новые и новые «пострадавшие», в отношении которых Кевин распускал руки, или которым делал «непристойные предложения».

Последствия: был закрыт сериал «Карточный домик», Спейси уволили с поста преподавателя актерского мастерства, его роль в фильме «Все деньги мира» полностью вырезали, а на его место «посадили» Кристофера Пламмера , от него отказалось собственное актерское агентство… К сожалению, мы вряд ли уже увидим Спейси на большом экране — скорее всего, он будет работать исключительно в театре.

Последствия: компания Warner Bros разорвала с ним контракт, и уволила с поста режиссера — Ратнер должен был снимать байопик основателя империи Playboy Хефнера. Хотя мы, кстати, считаем, что зря — у него бы получилось!

Легендарный основатель Pixar, и настоящий гений, которого часто сравнивают с Уолтом Диснеем (у Диснея, кстати, тоже была не совсем чистая репутация), любил, оказывается, трогать за коленки симпатичных стажерок. В его кампании даже шутили, что на встречи с Джоном надо одеваться соответствующе: лучше брюки, или юбки до пят.

Последствия: не дожидаясь разоблачений и позорного увольнения, Лассетер уволился сам — точнее, ушел в бессрочный «творческий отпуск». Нам искренне жаль — без Лассетера современная анимация станет стерильнее, правильнее, и в сто раз скучнее и неинтереснее.