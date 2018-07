Приключения и романы Шейлин Вудли

Путь к славе Шейлин Вудли Карьера Шейлин Вудли — Виноваты Звёзды — Шейлин Вудли в Человеке пауке — Дивергент Личная жизнь Шейлин Вудли — Шейлин Вудли и Эллен Пейдж — Шейлин Вудли и Нако Бира — Шейлин Вудли и Бен Волавола Политические взгляды Шейлин

Путь к славе Шейлин Вудли

Кадр из фильма «Замена папы»

Шейлин Вудли родилась 15 ноября 1991 года в округе Сан Бернандино (штат Калифорния, США) в семье Лонни и Лори Вудли. Отец девочки работал директором школы, а мать была в ней психологом. Шейлин было 15 лет, когда родители развелись, и будущую актрису и её младшего брата Тэннера воспитывала мама. Детство Шейлин уже было наполнено съемками. С 8 лет она впервые сыграла эпизодическую роль в фильме «Замена папы» 1999 год.

Гадкий утенок Шейлин Вудли

Юная актриса была совсем не примечательным гадким утёнком. Но, несмотря на это, и благодаря своему сильному уже с детства характеру, продолжила свою карьеру в небольших ролях в сериалах «Район» в 2001 г., «Расследование Джордан» 2001—2004 гг., «Без следа» 2003 г., «Одинокие сердца» 2003—2004 гг., «Все любят Рэймонда» 2004 г., «Джек и Бобби» 2004—2005 гг. Она добилась своего. В 2004 г. юная Вудли была представлена в списке номинантов на премию «Young Artist Award» за роль Калифорнии Форд в телевизионной драме «Место, названное домом».

Карьера Шейлин Вудли

Шейлин Вудли ​

Вудли стала настоящей киносенсацией и одной из самых рейтинговых молодых актрис Голливуда. Изначально Шейлин не планировала связывать свою жизнь с кинематографом. Девушка подумывала поступать в Нью-Йоркский университет, где хотела изучать архитектуру и дизайн интерьера. Но предложение Бренды Хэмптон сыграть главную роль в сериале «Тайная жизнь американского подростка» отодвинуло эти планы на неопределенное время: «Я оказалась в этом бизнесе случайно. Это было то, чего я никогда не ожидала. Но это просто случилось. И превратилось в неудержимую страсть, креативное развлечение. Но не больше. Это мое хобби, один из способов самовыражения. В день, когда это превратится в работу, в погоню за карьерой, я прекращу. И займусь тем, о чём мечтала».

Актеры сериала «Тайная жизнь американского подростка»

Благодаря этой роли актриса также получила 5 номинаций премии «Teen Choice Awards». Но победительницей Шейлин так и не стала. В 2009 её обошли Селена Гомес и Лейтон Мистер , в 2010 — Люси Хейл и вновь Лейтон Мистер, а в 2011 — Блейк Лайвли.

Виноваты Звёзды

В 2013 Шейлин Вудли подписала контракт на участие в экранизации Джона Грина «Виноваты звезды». Еще до кинопроб актриса написала электронное письмо автору романа: «Я одержима вами и вашей книгой, и я сделаю все что угодно, чтобы стать ее частью». Грин был в восторге, что на главную роль утвердили именно Шейлин: «После проб я почувствовал, что со мной говорила сама Хэйзел. Было жутковато и вместе с тем потрясающе!»

Шейлин Вудли и Энсель Эльгорт

Картина «Виноваты звёзды», принесшая Шейлин Вудли и Энселю Эльгорту популярность, вышла в 2014 году. Шейлин говорит, что роль в «Виноваты звезды» заставила её переоценить отношение к самой себе: «Она изменила всю мою жизнь и заставила посмотреть на вещи под другим углом. Я поняла, что мне хорошо удается быть внешне позитивной, потому что я такова по натуре. Но что внутри? Я была настолько недоброжелательна по отношению к себе. И осознала, что надо все менять. К черту неуверенность! Когда я поняла, что должна жить для себя, а не для кого-то другого, то стала намного добрее, более щедрой и благодарной. Я смогла давать людям еще больше.».

Шейлин с отрезанными волосам

Фильм получил положительные оценки, но главное — многих привлек киносоюз двух юных актеров, которые позднее поработали вместе на съемочной площадке фантастических картин «Дивергент-2» и «Дивергент-3». После этой совместной работы дороги актера и актрисы разошлись — Эльгорт был занят на съемках «Малыша на драйве» и других проектов, а Вудли снималась в сериале «Большая маленькая ложь».

Шейлин Вудли в Человеке пауке

Шейлин на съемках в фильме «Новый Человек-паук»

В 2014 году Шейлин предложили сыграть роль Мэри Джейн Уотсон в сиквеле нашумевшего фильма «Новый Человек-паук». Вудли ни на секунду не колебалась, девушка без капли сомнений согласилась перекрасить волосы в рыжий цвет и морально настроилась на неизбежное сравнение с Кирстен Данст, которая играла эту роль в предыдущих картинах о супергерое. Однако в итоговом варианте все сцены с Шейлин были вырезаны.

Дивергент

В 2013 году Вудли получила предложение именитого Нила Бергера сыграть роль «избранной» Беатрис (Трис) Прайор в экранизации франшизы Вероники Рот «Дивергент». Актриса долго сомневалась, соглашаться ли ей на этот проект: «Я никогда прежде не снималась в фильме такого масштаба, где поднимаются такие сложные вопросы, а мир полностью отличается от того, в котором мы живем сегодня». Определиться с решением ей помогла Дженнифер Лоуренс , звезда саги «Голодные игры».

Дженнифер Лоуренс и Шейлин Вудли

Трилогия «Дивергент», написанная Вероникой Рот и экранизированная кинокомпанией Lionsgate, успехом похвастаться не может. Третья часть фильма собрала плохую кассу и много отрицательных отзывов, поэтому студия приняла решение не выпускать заключительную часть на большой экран, а превратить историю в телесериал, однако после этого работа была прекращена.

В интервью The Edit актриса призналась, что уже подумывала отказаться от актёрской карьеры вовсе, но передумала благодаря роли в сериале «Большая маленькая ложь». И далее уже в 2018 году Шейлин Вудли сидела на строгой диете ради роли в фильме «Во власти стихии»: актриса ела по 350 калорий в день для достижения максимального соответствия образу. Девушка призналась, что ей приходилось выпивать по бокалу вина перед сном, чтобы просто заснуть.

Личная жизнь Шейлин Вудли

Шейлин Вудли с Тео Джеймсом

Актриса очень редко приоткрывала занавес своей личной жизни. Когда ей неоднократно задавали вопрос о бойфренде, Шейлин честно признавалась, что на личном фронте царит полный штиль: «У меня нет времени, чтобы задуматься об отношениях! И я никогда ни с кем не встречалась во время съемок». Все романы, которые ей приписывала пресса (с Энселем Эльгортом, Джаредом Лето Шайло Фернандесом , Тео Джеймсом, Майлзом Теллером, Дареном Кагасоффом), она называла только «дружеско-братскими» отношениями между коллегами.

Шейлин Вудли и Эллен Пейдж

Шейлин Вудли и Эллен Пейдж

В 2014 году американский журнал ОК! опубликовал заметку, что у звезды романтическая связь с Эллен Пейдж, которая накануне заявила о своей нетрадиционной ориентации. Таблоид утверждал, что актрисы — давние подруги, но «всё приняло романтический оборот». Шейлин не спешила развеивать эти слухи, но друзья Вудли в один голос утверждали: «Нет никакой давней дружбы и никаких отношений».

Шейлин Вудли и Нако Бира

Шейлин Вудли и Нако Бира

В октябре 2014 пресса запестрела заголовкам о романе Шейлин Вудли и Нако Бира: папарацци сняли влюбленных на гавайском побережье, где они вместе любовались закатом. К всеобщему удивлению актриса не отрицала, что с фронтменом Nahko and Medicine for the People её связывают нежные чувства. Шейлин восхищалась его творчеством: «Все его песни не только вдохновляют, но и полностью совпадают с моим видением мира». Однако с осени 2015 года пара все реже появлялась вместе, а в феврале 2016 они объявили о своём расставании.

Шейлин Вудли и Бен Волавола

Шейлин Вудли и Бен Волавола

Бен Волавола — фиджийский регбист и актриса официально вышли в свет на показе новой коллекции Valentino в рамках парижской Недели моды. О романе заговорили еще осенью 2016, когда папарацци удалось поймать парочку на романической прогулке.

Шейлин Вудли и Бен Волавола

В мае 2018 таблоиды вновь стали писать о паре — пристальное внимание к ним было приковано во время Бала института костюма.

Политические взгляды Шейлин

Шейлин на митинге

Шейлин волнует политика, экономика и экология. Достаточно почитать её Твиттер, чтобы понять, насколько Вудли неравнодушна. Она не только высказывает свое мнение в соцсетях, но и выходит на демонстрации. В 2017 Шейлин арестовали во время акции протеста против строительства нефтепроводства в США. Всю историю с арестом она транслировала в Facebook Live. Вскоре после задержания протестующие были отпущены. Тем не менее, актрисе пришлось предстать перед судом, где Шейлин вынесли вердикт — виновна в нарушении общественного порядка. Актрисе назначили срок условного наказания — один год. Также в преддверии выборов президента США актриса активно поддерживала сенатора Берни Сандерса

В последнем интервью New York Times Шейлин призналась, что не прочь связать свою жизнь с политикой в будущем: «Был момент в прошлом году, когда я работала с Берни Сандерсом и как-то раз подумала: „Хм, может мне пойти в Конгресс через пару лет?“. И знаете, что? Я не собираюсь исключать этот вариант. Кто знает? Жизнь долгая, а я молодая».

Кто знает, возможно, через несколько лет Шейлин будет не только строчить твиты и выходить на демонстрации, но и выступать с речами в Конгрессе?

Приключениями звезды любовалась Илющенко Анастасия