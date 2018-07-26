Приключения и романы Шейлин Вудли

Путь к славе Шейлин Вудли Карьера Шейлин Вудли — Виноваты Звёзды — Шейлин Вудли в Человеке пауке — Дивергент Личная жизнь Шейлин Вудли — Шейлин Вудли и Эллен Пейдж — Шейлин Вудли и Нако Бира — Шейлин Вудли и Бен Волавола Политические взгляды Шейлин

Путь к славе Шейлин Вудли

Кадр из фильма «Замена папы»

Шейлин Вудли родилась 15 ноября 1991 года в округе Сан Бернандино (штат Калифорния, США) в семье Лонни и Лори Вудли. Отец девочки работал директором школы, а мать была в ней психологом. Шейлин было 15 лет, когда родители развелись, и будущую актрису и её младшего брата Тэннера воспитывала мама. Детство Шейлин уже было наполнено съемками. С 8 лет она впервые сыграла эпизодическую роль в фильме «Замена папы» 1999 год.

Гадкий утенок Шейлин Вудли

Юная актриса была совсем не примечательным гадким утёнком. Но, несмотря на это, и благодаря своему сильному уже с детства характеру, продолжила свою карьеру в небольших ролях в сериалах «Район» в 2001 г., «Расследование Джордан» 2001—2004 гг., «Без следа» 2003 г., «Одинокие сердца» 2003—2004 гг., «Все любят Рэймонда» 2004 г., «Джек и Бобби» 2004—2005 гг. Она добилась своего. В 2004 г. юная Вудли была представлена в списке номинантов на премию «Young Artist Award» за роль Калифорнии Форд в телевизионной драме «Место, названное домом».

Карьера Шейлин Вудли

Шейлин Вудли ​

Вудли стала настоящей киносенсацией и одной из самых рейтинговых молодых актрис Голливуда. Изначально Шейлин не планировала связывать свою жизнь с кинематографом. Девушка подумывала поступать в Нью-Йоркский университет, где хотела изучать архитектуру и дизайн интерьера. Но предложение Бренды Хэмптон сыграть главную роль в сериале «Тайная жизнь американского подростка» отодвинуло эти планы на неопределенное время: «Я оказалась в этом бизнесе случайно. Это было то, чего я никогда не ожидала. Но это просто случилось. И превратилось в неудержимую страсть, креативное развлечение. Но не больше. Это мое хобби, один из способов самовыражения. В день, когда это превратится в работу, в погоню за карьерой, я прекращу. И займусь тем, о чём мечтала».

Актеры сериала «Тайная жизнь американского подростка»

Благодаря этой роли актриса также получила 5 номинаций премии «Teen Choice Awards». Но победительницей Шейлин так и не стала. В 2009 её обошли Селена Гомес и Лейтон Мистер , в 2010 — Люси Хейл и вновь Лейтон Мистер, а в 2011 — Блейк Лайвли.

Виноваты Звёзды

В 2013 Шейлин Вудли подписала контракт на участие в экранизации Джона Грина «Виноваты звезды». Еще до кинопроб актриса написала электронное письмо автору романа: «Я одержима вами и вашей книгой, и я сделаю все что угодно, чтобы стать ее частью». Грин был в восторге, что на главную роль утвердили именно Шейлин: «После проб я почувствовал, что со мной говорила сама Хэйзел. Было жутковато и вместе с тем потрясающе!»

Шейлин Вудли и Энсель Эльгорт

Картина «Виноваты звёзды», принесшая Шейлин Вудли и Энселю Эльгорту популярность, вышла в 2014 году. Шейлин говорит, что роль в «Виноваты звезды» заставила её переоценить отношение к самой себе: «Она изменила всю мою жизнь и заставила посмотреть на вещи под другим углом. Я поняла, что мне хорошо удается быть внешне позитивной, потому что я такова по натуре. Но что внутри? Я была настолько недоброжелательна по отношению к себе. И осознала, что надо все менять. К черту неуверенность! Когда я поняла, что должна жить для себя, а не для кого-то другого, то стала намного добрее, более щедрой и благодарной. Я смогла давать людям еще больше.».

Шейлин с отрезанными волосам

Фильм получил положительные оценки, но главное — многих привлек киносоюз двух юных актеров, которые позднее поработали вместе на съемочной площадке фантастических картин «Дивергент-2» и «Дивергент-3». После этой совместной работы дороги актера и актрисы разошлись — Эльгорт был занят на съемках «Малыша на драйве» и других проектов, а Вудли снималась в сериале «Большая маленькая ложь».

Шейлин Вудли в Человеке пауке

Шейлин на съемках в фильме «Новый Человек-паук»

В 2014 году Шейлин предложили сыграть роль Мэри Джейн Уотсон в сиквеле нашумевшего фильма «Новый Человек-паук». Вудли ни на секунду не колебалась, девушка без капли сомнений согласилась перекрасить волосы в рыжий цвет и морально настроилась на неизбежное сравнение с Кирстен Данст, которая играла эту роль в предыдущих картинах о супергерое. Однако в итоговом варианте все сцены с Шейлин были вырезаны.

Дивергент

В 2013 году Вудли получила предложение именитого Нила Бергера сыграть роль «избранной» Беатрис (Трис) Прайор в экранизации франшизы Вероники Рот «Дивергент». Актриса долго сомневалась, соглашаться ли ей на этот проект: «Я никогда прежде не снималась в фильме такого масштаба, где поднимаются такие сложные вопросы, а мир полностью отличается от того, в котором мы живем сегодня». Определиться с решением ей помогла Дженнифер Лоуренс , звезда саги «Голодные игры».

Дженнифер Лоуренс и Шейлин Вудли

Трилогия «Дивергент», написанная Вероникой Рот и экранизированная кинокомпанией Lionsgate, успехом похвастаться не может. Третья часть фильма собрала плохую кассу и много отрицательных отзывов, поэтому студия приняла решение не выпускать заключительную часть на большой экран, а превратить историю в телесериал, однако после этого работа была прекращена.

В интервью The Edit актриса призналась, что уже подумывала отказаться от актёрской карьеры вовсе, но передумала благодаря роли в сериале «Большая маленькая ложь». И далее уже в 2018 году Шейлин Вудли сидела на строгой диете ради роли в фильме «Во власти стихии»: актриса ела по 350 калорий в день для достижения максимального соответствия образу. Девушка призналась, что ей приходилось выпивать по бокалу вина перед сном, чтобы просто заснуть.

Личная жизнь Шейлин Вудли

Актриса очень редко приоткрывала занавес своей личной жизни. Когда ей неоднократно задавали вопрос о бойфренде, Шейлин честно признавалась, что на личном фронте царит полный штиль: «У меня нет времени, чтобы задуматься об отношениях! И я никогда ни с кем не встречалась во время съемок». Все романы, которые ей приписывала пресса (с Энселем Эльгортом, Джаредом Лето Шайло Фернандесом , Тео Джеймсом, Майлзом Теллером, Дареном Кагасоффом), она называла только «дружеско-братскими» отношениями между коллегами.

Шейлин Вудли и Эллен Пейдж

Шейлин Вудли и Эллен Пейдж

В 2014 году американский журнал ОК! опубликовал заметку, что у звезды романтическая связь с Эллен Пейдж, которая накануне заявила о своей нетрадиционной ориентации. Таблоид утверждал, что актрисы — давние подруги, но «всё приняло романтический оборот». Шейлин не спешила развеивать эти слухи, но друзья Вудли в один голос утверждали: «Нет никакой давней дружбы и никаких отношений».

Шейлин Вудли и Нако Бира

Шейлин Вудли и Нако Бира

В октябре 2014 пресса запестрела заголовкам о романе Шейлин Вудли и Нако Бира: папарацци сняли влюбленных на гавайском побережье, где они вместе любовались закатом. К всеобщему удивлению актриса не отрицала, что с фронтменом Nahko and Medicine for the People её связывают нежные чувства. Шейлин восхищалась его творчеством: «Все его песни не только вдохновляют, но и полностью совпадают с моим видением мира». Однако с осени 2015 года пара все реже появлялась вместе, а в феврале 2016 они объявили о своём расставании.

Шейлин Вудли и Бен Волавола

Шейлин Вудли и Бен Волавола

Бен Волавола — фиджийский регбист и актриса официально вышли в свет на показе новой коллекции Valentino в рамках парижской Недели моды. О романе заговорили еще осенью 2016, когда папарацци удалось поймать парочку на романической прогулке.

Шейлин Вудли и Бен Волавола

В мае 2018 таблоиды вновь стали писать о паре — пристальное внимание к ним было приковано во время Бала института костюма.

Политические взгляды Шейлин

Шейлин на митинге

Шейлин волнует политика, экономика и экология. Достаточно почитать её Твиттер, чтобы понять, насколько Вудли неравнодушна. Она не только высказывает свое мнение в соцсетях, но и выходит на демонстрации. В 2017 Шейлин арестовали во время акции протеста против строительства нефтепроводства в США. Всю историю с арестом она транслировала в Facebook Live. Вскоре после задержания протестующие были отпущены. Тем не менее, актрисе пришлось предстать перед судом, где Шейлин вынесли вердикт — виновна в нарушении общественного порядка. Актрисе назначили срок условного наказания — один год. Также в преддверии выборов президента США актриса активно поддерживала сенатора Берни Сандерса

В последнем интервью New York Times Шейлин призналась, что не прочь связать свою жизнь с политикой в будущем: «Был момент в прошлом году, когда я работала с Берни Сандерсом и как-то раз подумала: „Хм, может мне пойти в Конгресс через пару лет?“. И знаете, что? Я не собираюсь исключать этот вариант. Кто знает? Жизнь долгая, а я молодая».

Кто знает, возможно, через несколько лет Шейлин будет не только строчить твиты и выходить на демонстрации, но и выступать с речами в Конгрессе?

Приключениями звезды любовалась Илющенко Анастасия