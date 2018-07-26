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Милли Бобби Браун снялась в фотосессии для W
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Милли Бобби Браун снялась в фотосессии для W 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
К своим 14 годам Милли Бобби Браун успела очень много — стать миллионером, получить мировую славу благодаря роли в «Очень странных делах», заработать свою первую номинацию на «Эмми». Не удивительно, что именно юная актриса украсила обложку нового номера журнала W.
В следующем году увидеть Браун можно будет не только на страницах глянца, но и сразу в двух проектах — помимо 3 сезона «Очень странных дел», в мае 2019 года актриса появится в блокбастере «Годзилла 2: Король монстров» вместе с Верой Фармига и Кеном Ватанабе.
попкорнnews
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