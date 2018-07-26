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Экранизацию комикса «Старая гвардия» хочет возглавить режиссёр «Плаща и Кинжал»
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Экранизацию комикса «Старая гвардия» хочет возглавить режиссёр «Плаща и Кинжал» 

Мир фантастики 2 часа назад
Журналистам стало известно, что Джина Принс-Байтвуд (сериал «Плащ и Кинжал») ведёт переговоры об экранизации комикса Грега Рака «Старая гвардия» со студией Skydance Media. Дэвид Эллисон («Джек Ричер», сериал «Видоизменённый углерод»), Дана Голдберг и Дон Грейнджер («Миссия невыполнима: Последствия») выступают продюсерами картины. Съёмки могут начаться уже к этому ноябрю.
«Старая гвардия» рассказывает о небольшом отряде солдат во главе с женщиной по имени Энди. Эти бойцы бессмертны, и их уже многие годы используют как наёмников. Однажды группа узнаёт об ещё одном «вечном» герое — чернокожей женщине, которая служит в морской пехоте. А некая организация тем временем, оказывается, записывает все действия бессмертных на камеру.
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