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На кинофестивале Arctic open пройдет мастер-класс по организации киноклубов
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На кинофестивале Arctic open пройдет мастер-класс по организации киноклубов 

ТАСС 2 часа назад
АРХАНГЕЛЬСК, 26 июля. /ТАСС/. Учебные семинары и мастер-классы по организации киноклубов впервые пройдут на II Международном кинофестивале стран Арктики Arctic open, который состоится в Архангельске с 6 по 9 декабря. Об этом в четверг сообщила ТАСС директор фестиваля Тамара Статикова.
"Впервые у рамках фестиваля пройдет мастеринг по организации киноклубного движения, мы приглашаем по СЗФО руководителей киноклубов или потенциальных организаторов. Мы будем учить организации киноклубов, наша цель — появление стабильных, полноценно функционирующих киноклубных объединений. Киноклубы могут быть организованы на базе учреждений культуры или образования, а для кого-то, возможно, стать новым бизнесом. Мы приглашаем до десяти человек на конкурсной основе", — сказала Статикова.
Партнером проекта выступает Гильдия игрового кино и телевидения Санкт-Петербурга. «Это очень перспективная история, чтобы фестиваль развивался и, дальше чтобы можно было к киноклубах организовывать показы фестивальных фильмов», — отметила собеседница агентства.
По словам Статиковой, учеба в рамках фестиваля — это первый этап. «Это будет самый большой семинар, затем учеба продолжится в течение года», — уточнила директора фестиваля.
Проект кинофестиваля Arctic open стал одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Первый фестиваль Arctic open прошел с 7 по 9 декабря 2017 года, на 14 киноплощадках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска 60 конкурсных и внеконкурсных фильмов посмотрело более 3 тыс. зрителей. Фестиваль продолжился киномарафоном, в ходе которого фильмы фестиваля посмотрели жители десяти районов области.
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