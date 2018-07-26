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55-летняя Деми Мур закрутила нестандартный роман
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55-летняя Деми Мур закрутила нестандартный роман 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Кажется, у звезды Голливуда налаживается личная жизнь. По словам близкой подруги актрисы, она встречается с коллегой.
По слухам, у известной разведенки Фабрики грез — любовные отношения с актером Эдом Хелмсом. Он стал широко известен благодаря фильму «Мальчишник в Вегасе».
Выяснилось, что пара познакомилась на съемках американского фильма Corporate Animals Патрика Брайса, где оба исполнили главные роли. Выйти комедийный ужастик должен в следующем году.
Примечательно, что для 55-летней Деми выбор такой ухажера не стандартен. Ведь Эд младше ее всего на 11 лет, тогда как обычно звезда заводит романы с более молодыми парнями, передает портал YourTango. Как бы там ни было, пока никто из актеров не подтвердил эту информацию.
Напомним, Деми Мур трижды была замужем. В первом браке с музыкантом Фредди Муром актриса прожила пять лет. Затем она вышла замуж за Брюса Уиллиса и родила ему троих дочерей. В 2005 году звезда вышла замуж за Эштона Катчера, который младше ее на 16 лет. Тем не менее их брак продлился восемь лет.
В марте этого года ходили слухи о том, что знаменитый голливудский сердцеед Брэд Питт начал встречаться с коллегой по творческому цеху Деми Мур. Актеры проводили вместе много времени.
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