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Уже не мальчик? 55-летняя Деми Мур закрутила роман с 44-летним актером
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Уже не мальчик? 55-летняя Деми Мур закрутила роман с 44-летним актером 

Passion.ru 23 минуты назад
Фото: Passion.ru
Кажется, Деми Мур решила поменять свой вкус на мужчин сильно себя моложе. Говорят, она встречается с коллегой, разница в возрасте с которым составляет всего 11 лет.
По информации американского портала Radar Online, на съемках нового проекта Corporate Animals Деми Мур познакомилась со звездой франшизы «Мальчишник в Вегасе» Эдом Хелмсом и… влюбилась.
Актрису вновь нисколько не смущает разница в возрасте, тем более что на этот раз она меньше, чем с почти всеми ее предыдущими бойфрендами — Эду 44 года.
Любопытно, что в совсем недавнем телеинтервью Хелмс заявил, что его сердце несвободно. Но пока неизвестно, имел ли он в виду именно многодетную мать Мур — обе знаменитости никак не комментируют слухи о своих отношениях.
Фото: East News
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