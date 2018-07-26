Уже не мальчик? 55-летняя Деми Мур закрутила роман с 44-летним актером

Кажется, Деми Мур решила поменять свой вкус на мужчин сильно себя моложе. Говорят, она встречается с коллегой, разница в возрасте с которым составляет всего 11 лет.

По информации американского портала Radar Online, на съемках нового проекта Corporate Animals Деми Мур познакомилась со звездой франшизы «Мальчишник в Вегасе» Эдом Хелмсом и… влюбилась.

Актрису вновь нисколько не смущает разница в возрасте, тем более что на этот раз она меньше, чем с почти всеми ее предыдущими бойфрендами — Эду 44 года.

Любопытно, что в совсем недавнем телеинтервью Хелмс заявил, что его сердце несвободно. Но пока неизвестно, имел ли он в виду именно многодетную мать Мур — обе знаменитости никак не комментируют слухи о своих отношениях.

Фото: East News