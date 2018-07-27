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Экранизацию повести Ивана Тургенева покажут в «Доме Гоголя»
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Экранизацию повести Ивана Тургенева покажут в «Доме Гоголя» 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Арбатские Вести
Посетителям «Дома Гоголя» предлагают посмотреть 1 августа фильм «Поездка в Висбаден» режиссера Евгения Герасимова.
После показа для всех желающих организуют лекцию о создании картины.
— Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Гости узнают интересные факты о повести «Вешние воды», которая легла в основу сценария для этой киноленты. Кроме того, Александр Шамарин, кандидат филологических наук, расскажет, как проходил съемочный процесс, — поделилась редактор научно-методического отдела «Дома Гоголя» Александра Понкратова.
Отметим, что «Поездка в Висбаден» — это четвертая экранизация повести Ивана Тургенева «Вешние воды». Первая вышла на экраны в 1915 году.
Вход свободный. Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.
Управа района Арбат города Москвы: последние новости
Фильм «Будьте моим мужем» покажут в Доме Гоголя Торжественные мероприятия, посвящённые 1030-летию Крещения Руси, пройдут 28 июля на Боровицкой площади Выставка картин художников XIX-XX веков открылась в Музее Востока
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