Экранизацию повести Ивана Тургенева покажут в «Доме Гоголя»

Посетителям «Дома Гоголя» предлагают посмотреть 1 августа фильм «Поездка в Висбаден» режиссера Евгения Герасимова

После показа для всех желающих организуют лекцию о создании картины.

— Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Гости узнают интересные факты о повести «Вешние воды», которая легла в основу сценария для этой киноленты. Кроме того, Александр Шамарин, кандидат филологических наук, расскажет, как проходил съемочный процесс, — поделилась редактор научно-методического отдела «Дома Гоголя» Александра Понкратова.

Отметим, что «Поездка в Висбаден» — это четвертая экранизация повести Ивана Тургенева «Вешние воды». Первая вышла на экраны в 1915 году.

Вход свободный. Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.