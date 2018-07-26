Российский фильм про мальчика с ДЦП выйдет в прокат с возрастным ограничением «12+»

"Возрастное ограничение изменено с «6+» на «12+», — сказала собеседница агентства, не уточнив причины изменений. В российский прокат фильм выйдет 12 сентября 2018 года. Кроме того, фильм Михаила Расходникова будет представлен в конкурсах двух европейских киносмотров: на итальянском полуострове Саленто (1-10 сентября) и в немецком Ольденбурге (12-16 сентября).

"Прокатчики предоставляют в Минкультуры России фильмы с тем или иным возрастным рейтингом, — пояснили ТАСС в пресс-службе Минкультуры. — Ведомство проводит анализ картин и, если рейтинг соответствует действующему законодательству, может оставить его без изменений или же привести в соответствие с положениями федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В ведомстве добавили, что проверку осуществляют специалисты департамента кинематографии. «Таким образом, заявленный рейтинг может быть изменен, если он не соответствует нормам закона (например, в нем присутствуют сцены насилия и т. д.)», — сказали в пресс-службе.

Картина Михаила Расходникова «Временные трудности» входила в конкурсную программу 29-го российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи и вызвала неоднозначную оценку кинокритиков. Главный герой фильма Саша Ковалев страдает детским церебральным параличом, однако отец мальчика относится к нему как к здоровому человеку, говоря: «Ты не больной — у тебя временные трудности». При этом отец очень жестко воспитывает сына, подчас переходя границы допустимого.