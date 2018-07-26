«Это чертово сердце» и еще 4 классные кинопремьеры недели 

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля
Что смотреть на этой неделе? Кино «Клуб миллиардеров» с Кевином Спейси, которого после скандала и не увидишь нигде, фантастику «Зои» про влюбленного андроида, неожиданно смешную комедию «Офисный беспредел» про корпоративный апокалипсис и немецкую трогательную картину «Это чертово сердце», которая понравится тем, кто любит «1 + 1».
«Клуб миллиардеров»
Драма про финансовую махинацию с Кевином Спейси.
Режиссер: Джеймс Кокс В ролях: Тэрон Эджертон, Энсел Элгорт, Эмма Робертс, Сьюки Уотерхаус, Кевин Спейси, Кэри Элвис
В Лос-Анджелесе начала 80-х два обаятельных и умеющих убеждать парня придумали финансовую пирамиду под названием «Клуб миллиардеров» и заработали кучу денег. Однажды приятели встречаются c гораздо более хитрым соперником, и в их схеме происходит сбой. Тогда один из героев, прижатых к стенке, решается на убийство. История эта, случившаяся на самом деле, напоминает обо всех способных, но плохо кончивших юнцах, начиная от брокера из «Волка с Уолл-стрит» до талантливого мистера Рипли.
«Килиманджара»
Комедия про москвичку, поехавшую в Баку за женихом.
Режиссер: Екатерина Телегина В ролях: Павел Прилучный, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Ирина Старшенбаум, Таир Иманов
Российская комедия про то, как девушка Маруся не дождалась жениха на свадьбе и, распереживавшись, полетела за ним в Баку прямо в подвенечном платье. Оказалось, что жениха-азербайджанца нужно спасать, и решительная Маруся готова пойти на все, чтобы это сделать. К счастью, девушке помогают в поисках ее друзья и приятель жениха, с которым Маруся встретилась уже в Баку.
«Зои»
Фантастическая драма про андроида, созданного для любви.
Режиссер: Дрейк Доримус В ролях: Леа Сейду, Рашида Джонс, Юэн МакГрегор, Тео Джеймс, Мэттью Грей Гублер
В мире будущего технологии позволяют выяснить совместимость пары влюбленных и понять, насколько долгими и прочными будут их отношения. Для тех, кто не может подобрать пару, ученые разрабатывают синтетических людей, которые могут стать идеальным партнером. Исследовательница Зои (Леа Сейду), влюбленная в своего шефа (Юэн МакГрегор), занимается социализацией такого синтетика (Тео Джеймс). Андроид влюбляется в Зои, но вскоре оказывается, что она сама — жертва эксперимента.
«Это чертово сердце»
Трогательный фильм про дружбу мажора и больного мальчика.
Режиссер: Марк Ротемунд В ролях: Элиас ЭмБарек, Филип Шварц, Надина Вриц, Уве Пройсс, Лиза Биттер
Разгильдяй Ленни нигде не работает и сидит на шее у богатого папы-доктора. Очередная его выходка доводит отца до белого каления. Папа лишает сына-лентяя денег и поручает ему отработать повинность. Теперь Ленни — сиделка у 15-летнего парня с пороком сердца. Мальчишка составляет список желаний, которые Ленни, водрузив на себя кислородный баллон, начинает осуществлять. Какие желания у подростка? Посетить стрип-клуб, покататься на спортивной тачке, съездить на романтическое свидание…
«Офисный беспредел»
Комедия про то, как офисный планктон разбушевался.
Режиссер: Лин Одинг В ролях: Брентон Туэйтс, Джейн Леви, Каран Сони, Закари Ливай
Энергетический напиток, созданный для военных, превращает скучных офисных работников в жаждущих крови монстров. Как перебить всех коллег и выбраться из офиса живым? Как утихомирить разъяренную бухгалтерию? Новенький сотрудник, не хлебнувший напиток, вызывающий агрессию, оказывается в самом центре офисного апокалипсиса и проявляет несвойственную ему отвагу. Кино не прорыв в жанре хоррор-комедии, но едва ли не лучший образчик жанра этого лета, и, к счастью, cмешного там больше, чем страшного.
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