«Это чертово сердце» и еще 4 классные кинопремьеры недели

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля

Что смотреть на этой неделе? Кино «Клуб миллиардеров» с Кевином Спейси , которого после скандала и не увидишь нигде, фантастику «Зои» про влюбленного андроида, неожиданно смешную комедию «Офисный беспредел» про корпоративный апокалипсис и немецкую трогательную картину «Это чертово сердце», которая понравится тем, кто любит «1 + 1».

«Клуб миллиардеров»

Драма про финансовую махинацию с Кевином Спейси.

В Лос-Анджелесе начала 80-х два обаятельных и умеющих убеждать парня придумали финансовую пирамиду под названием «Клуб миллиардеров» и заработали кучу денег. Однажды приятели встречаются c гораздо более хитрым соперником, и в их схеме происходит сбой. Тогда один из героев, прижатых к стенке, решается на убийство. История эта, случившаяся на самом деле, напоминает обо всех способных, но плохо кончивших юнцах, начиная от брокера из «Волка с Уолл-стрит» до талантливого мистера Рипли.

«Килиманджара»

Комедия про москвичку, поехавшую в Баку за женихом.

Российская комедия про то, как девушка Маруся не дождалась жениха на свадьбе и, распереживавшись, полетела за ним в Баку прямо в подвенечном платье. Оказалось, что жениха-азербайджанца нужно спасать, и решительная Маруся готова пойти на все, чтобы это сделать. К счастью, девушке помогают в поисках ее друзья и приятель жениха, с которым Маруся встретилась уже в Баку.

«Зои»

Фантастическая драма про андроида, созданного для любви.

В мире будущего технологии позволяют выяснить совместимость пары влюбленных и понять, насколько долгими и прочными будут их отношения. Для тех, кто не может подобрать пару, ученые разрабатывают синтетических людей, которые могут стать идеальным партнером. Исследовательница Зои (Леа Сейду), влюбленная в своего шефа (Юэн МакГрегор), занимается социализацией такого синтетика (Тео Джеймс). Андроид влюбляется в Зои, но вскоре оказывается, что она сама — жертва эксперимента.

«Это чертово сердце»

Трогательный фильм про дружбу мажора и больного мальчика.

Разгильдяй Ленни нигде не работает и сидит на шее у богатого папы-доктора. Очередная его выходка доводит отца до белого каления. Папа лишает сына-лентяя денег и поручает ему отработать повинность. Теперь Ленни — сиделка у 15-летнего парня с пороком сердца. Мальчишка составляет список желаний, которые Ленни, водрузив на себя кислородный баллон, начинает осуществлять. Какие желания у подростка? Посетить стрип-клуб, покататься на спортивной тачке, съездить на романтическое свидание…

«Офисный беспредел»

Комедия про то, как офисный планктон разбушевался.

Режиссер: Лин Одинг В ролях: Брентон Туэйтс, Джейн Леви , Каран Сони, Закари Ливай

Энергетический напиток, созданный для военных, превращает скучных офисных работников в жаждущих крови монстров. Как перебить всех коллег и выбраться из офиса живым? Как утихомирить разъяренную бухгалтерию? Новенький сотрудник, не хлебнувший напиток, вызывающий агрессию, оказывается в самом центре офисного апокалипсиса и проявляет несвойственную ему отвагу. Кино не прорыв в жанре хоррор-комедии, но едва ли не лучший образчик жанра этого лета, и, к счастью, cмешного там больше, чем страшного.

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