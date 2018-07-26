Лучшие российские фильмы 2018 года 

Еще только июль кончается, а российскому кинематографу уже есть чем гордиться.
Восьмидесятые, Ленинград. В тусовку рокеров, лидером которой тогда был Майк Науменко, пришел молодой Виктор Цой, только-только начинающий свой путь на сцену Ленинградского рок-клуба. Им проникся не только Майк, но и его жена, по воспоминаниям которой написан сценарий этого фильма. Главную роль в картине Кирилла Серебренникова сыграл кореец Тео Ю, разговаривающий голосом Дениса Клявера, а поющий голосом Петра Погодаева. И не важно, что не похож.
Я худею
Я худею
Добрая комедия об Ане, которая любит Женю и поесть. От своей второй любви девушка немного располнела, а Евгения это не устроило, и он ушел. Но Аня не сдалась: здоровый образ жизни и любовь к себе, вот её путь. И еще поддержка друзей, конечно.
Красивая, спортивная, сильная и драматичная история о любви, мечте, огромном упорстве и вере в себя. Не по реальным событиям, но героям веришь и сопереживаешь. Пока это самый кассовый российский фильм 2018 года, а в целом больше него собрала только марвеловская «Война бесконечности».
Тренер
Тренер
Футболист сборной Юрий Столешников в самый ответственный момент не забивает пенальти. Позже он уходит из большого спорта и принимает предложение стать тренером в маленьком провинциальном клубе, где Юрию предстоит снова поверить в себя, заодно встряхнув команду. Это картина, в которой Данила Козловский не только сыграл главную роль, но и дебютировал в качестве режиссера.
О чем говорят мужчины. Продолжение
О чем говорят мужчины. Продолжение
На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. В плацкарте, потому что отстали от «Сапсана». И неважно, зачем едут, главное, что можно до понедельника забыть о проблемах, которые остались в Москве.
Довлатов
Картина о нескольких днях жизни Сергея Довлатова. Сюжет фильма разворачивается в начале семидесятых, накануне эмиграции Иосифа Бродского, близкого друга Довлатова. Портрет писателя на фоне эпохи.
Со дна вершины
Со дна вершины
Семнадцатилетний горнолыжник Алексей Царёв, планировавший выиграть все соревнования мира, из-за несчастного случая остается без ног. Пережить такое и быть бодрым духом невозможно, но постепенно, опираясь на поддержку близких, Алексей возвращается к привычной жизни и понимает, что все равно может двигаться к мечте. Фильм снят по мотивам реальной истории спортсмена Алексея Мошкина.
Собибор
Собибор
Собибор — это существовавший в сороковые годы концлагерь на территории Польши. И это единственный нацистский лагерь, где случился успешный массовый побег заключенных. Организатором его был лейтенант советской армии Александр Печерский, сыгранный Константином Хабенским.
Фэнтези-боевик, поставленный режиссером Рустамом Мосафиром — яркое костюмное кино о князе Олеге Святославовиче и молодом боярине Лютоборе, отправившемся в опасный путь ради семьи. Начиная смотреть «Скифа», убедитесь, что рядом нет детей — рейтинг у фильма 18+.
Гоголь. Вий Гоголь. Вий Молодой писарь Николай Гоголь собирает «дрим-тим» из полицейского, пьющего доктора, суеверного кузнеца и загадочного философа и бросает вызов тёмному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Уже 30 августа в кинотеатрах выходит заключительная часть киносериала «Гоголь», «Страшная месть».