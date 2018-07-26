Лучшие российские фильмы 2018 года

Еще только июль кончается, а российскому кинематографу уже есть чем гордиться.

Я худею

Я худею

Добрая комедия об Ане, которая любит Женю и поесть. От своей второй любви девушка немного располнела, а Евгения это не устроило, и он ушел. Но Аня не сдалась: здоровый образ жизни и любовь к себе, вот её путь. И еще поддержка друзей, конечно.

Красивая, спортивная, сильная и драматичная история о любви, мечте, огромном упорстве и вере в себя. Не по реальным событиям, но героям веришь и сопереживаешь. Пока это самый кассовый российский фильм 2018 года, а в целом больше него собрала только марвеловская «Война бесконечности».

Тренер

Тренер

Футболист сборной Юрий Столешников в самый ответственный момент не забивает пенальти. Позже он уходит из большого спорта и принимает предложение стать тренером в маленьком провинциальном клубе, где Юрию предстоит снова поверить в себя, заодно встряхнув команду. Это картина, в которой Данила Козловский не только сыграл главную роль, но и дебютировал в качестве режиссера.

О чем говорят мужчины. Продолжение

О чем говорят мужчины. Продолжение

На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. В плацкарте, потому что отстали от «Сапсана». И неважно, зачем едут, главное, что можно до понедельника забыть о проблемах, которые остались в Москве.

Довлатов

Картина о нескольких днях жизни Сергея Довлатова. Сюжет фильма разворачивается в начале семидесятых, накануне эмиграции Иосифа Бродского , близкого друга Довлатова. Портрет писателя на фоне эпохи.

Со дна вершины

Со дна вершины

Семнадцатилетний горнолыжник Алексей Царёв , планировавший выиграть все соревнования мира, из-за несчастного случая остается без ног. Пережить такое и быть бодрым духом невозможно, но постепенно, опираясь на поддержку близких, Алексей возвращается к привычной жизни и понимает, что все равно может двигаться к мечте. Фильм снят по мотивам реальной истории спортсмена Алексея Мошкина

Собибор

Собибор

Собибор — это существовавший в сороковые годы концлагерь на территории Польши. И это единственный нацистский лагерь, где случился успешный массовый побег заключенных. Организатором его был лейтенант советской армии Александр Печерский , сыгранный Константином Хабенским

Фэнтези-боевик, поставленный режиссером Рустамом Мосафиром — яркое костюмное кино о князе Олеге Святославовиче и молодом боярине Лютоборе, отправившемся в опасный путь ради семьи. Начиная смотреть «Скифа», убедитесь, что рядом нет детей — рейтинг у фильма 18+.