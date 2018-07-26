Роберт Паттинсон встречается с Сиенной Миллер?

Время идет, а поклонники все гадают, на кого теперь положит глаз Роберт Паттинсон : после расставания с Талией Барнетт и Кэти Перри его видят с разными девушками, но ни одна еще не задержалась в жизни актера надолго. Похоже, Роб решил прощупать почву касаемо всего списка давних подруг: инсайдеры рассказывают, что в последнее время звезда «Сумерек» все чаще проводит время с Сиенной Миллер — коллегой по фильму «Затерянный город Z».

«Между ними всегда была химия, они давно друг друга знают, им легко и комфортно друг с другом. Это настоящие родственные души, — сообщил источник изданию Radar. — Их отношения всегда были платоническими, потому что Роб и Сиенна все время были с кем-то, но теперь они оба одиноки, так что из этого вполне может что-то получиться».

Главным мужчиной в жизни Сиенны тем временем был и остается Джуд Лоу : они познакомились на съемках фильма «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» в 2003 году, в следующем году обручились, а меньше чем еще через год Джуд неожиданно признался, что изменил невесте с няней своих детей Дейзи Райт. Пара пыталась сохранить отношения, однако объявила о расставании в 2006-м. Разлука продлилась недолго: в декабре 2009-го Джуд и Сиенна сошлись снова, но уже в феврале 2011-го поняли окончательно, что лучше все-таки остаться друзьями.

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