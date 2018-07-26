Ещё
Госдума отменила прокатное удостоверение для фестивальных фильмов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Госдума отменила прокатное удостоверение для фестивальных фильмов 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Согласно закону «кинофестиваль — это просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов», в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри. Если кинотеатры будут показывать киноленты в рамках фестиваля с конкурсной программой, то прокатное удостоверение будет не нужно. При этом в законе прописано, что общее время трансляции фестивального фильма не должно привышать 10 дней, помимо этого зрители могут увидеть картину не более 2 раз. Закон начнет действовать спустя три месяца после его официального опубликования.
Ревизор.ru: последние новости
Кинофестиваль "ГорькийFest" открылся в Нижнем Новгороде Актриса Эмма Томпсон пополнила актерский состав перезапуска "Людей в черном" Объявлена программа Венецианского кинофестиваля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы2
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца8
Ляпы в советских мультиках14
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение