Госдума отменила прокатное удостоверение для фестивальных фильмов

Согласно закону «кинофестиваль — это просветительное мероприятие, проводимое в соответствии с регламентом (правилами), утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов», в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри. Если кинотеатры будут показывать киноленты в рамках фестиваля с конкурсной программой, то прокатное удостоверение будет не нужно. При этом в законе прописано, что общее время трансляции фестивального фильма не должно привышать 10 дней, помимо этого зрители могут увидеть картину не более 2 раз. Закон начнет действовать спустя три месяца после его официального опубликования.