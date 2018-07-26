10 интересных фактов, которые заставят ваши любимые фильмы сиять новыми гранями

Со временем многие хорошие фильмы обрастают любопытными деталями, которые, вроде, и не влияют глобально на сюжет, но делают впечатление от картины более многогранным. Для вашего удовольствия мы собрали несколько любопытных фактов. Заодно и сами порадовались.

Брюс Всемогущий

Обычно в голливудских фильмах используют ненастоящие номера телефонов, но в комедии «Брюс Всемогущий» это правило было нарушено. Владелица номера подала в суд, потому что ее донимали фанаты, которые безустанно звонили и спрашивали Бога.

Брюс Всемогущий

Побег из Шоушенка

В личном деле на фотографии, изображающей Реда в молодости — Альфонсо, сын актера Моргана Фримена

Побег из Шоушенка

Назад в будущее

Декорации городка Хиллвэлли, где происходят все события фильма, с 1985 года неоднократно использовались в съемках 104 различных картин: сериал «Скользящие», ужастик «Гремлины», комедия «Брюс Всемогущий», сериал «Рыцарь дорог» и многие другие.

Назад в будущее

Стражи Галактики

Реквизиторы потратили четыре месяца, чтобы найти кассетный плеер Sony Walkman с оригинальными наушниками оранжевого цвета, которые всегда таскает с собой Звездный Лорд.

Стражи Галактики

Бойцовский клуб

В сцене, где герой Эдварда Нортона оказывается в ледяной пещере, пар из его рта принадлежит Леонардо ДиКаприо . Его вклеили в «Бойцовский клуб» из «Титаника» (1997).

Бойцовский клуб

Шерлок

В третьем сезоне сериала появляются родители Шерлока и Майкрофта. Их играют реальные папа и мама Бенедикта Камбербэтча

Шерлок

Тихое место

Эмили Блант и Джон Красински , трогательно сыгравшие в триллере семейную пару, женаты в реальной жизни.

Тихое место

Шестое чувство

Актер Брюс Уиллис по жизни — левша. Для фильма «Шестое чувство» ему пришлось научиться писать правой рукой, чтобы зрители не заметили отсутствия обручального кольца.

Шестое чувство

Изгой

Имя главного героя — Чак Ноланд. Если записать его имя с инициалами — C. Noland, то оно будет звучать как «See no land» (Не вижу земли).

Изгой

Бегущий по лезвию 2049

Для прохождения теста на эмоции Кей произносит фразу: «Кроваво-черное ничто пустилось вить систему клеток, связанных внутри, клеток, связанных внутри, клеток в едином стебле и явственно, до жути на фоне тьмы ввысь белым бил фонтан». Это фраза из романа Владимира Набокова «Бледный огонь», написанного на английском языке и изданного в 1962 году.

Бегущий по лезвию 2049