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10 интересных фактов, которые заставят ваши любимые фильмы сиять новыми гранями
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10 интересных фактов, которые заставят ваши любимые фильмы сиять новыми гранями 

Ivi.ru 49 минут назад
Фото: Ivi.ru
Со временем многие хорошие фильмы обрастают любопытными деталями, которые, вроде, и не влияют глобально на сюжет, но делают впечатление от картины более многогранным. Для вашего удовольствия мы собрали несколько любопытных фактов. Заодно и сами порадовались.
Брюс Всемогущий
Обычно в голливудских фильмах используют ненастоящие номера телефонов, но в комедии «Брюс Всемогущий» это правило было нарушено. Владелица номера подала в суд, потому что ее донимали фанаты, которые безустанно звонили и спрашивали Бога.
Брюс Всемогущий
Побег из Шоушенка
В личном деле на фотографии, изображающей Реда в молодости — Альфонсо, сын актера Моргана Фримена.
Побег из Шоушенка
Назад в будущее
Декорации городка Хиллвэлли, где происходят все события фильма, с 1985 года неоднократно использовались в съемках 104 различных картин: сериал «Скользящие», ужастик «Гремлины», комедия «Брюс Всемогущий», сериал «Рыцарь дорог» и многие другие.
Назад в будущее
Стражи Галактики
Реквизиторы потратили четыре месяца, чтобы найти кассетный плеер Sony Walkman с оригинальными наушниками оранжевого цвета, которые всегда таскает с собой Звездный Лорд.
Стражи Галактики
Бойцовский клуб
В сцене, где герой Эдварда Нортона оказывается в ледяной пещере, пар из его рта принадлежит Леонардо ДиКаприо. Его вклеили в «Бойцовский клуб» из «Титаника» (1997).
Бойцовский клуб
Шерлок
В третьем сезоне сериала появляются родители Шерлока и Майкрофта. Их играют реальные папа и мама Бенедикта Камбербэтча.
Шерлок
Тихое место
Эмили Блант и Джон Красински, трогательно сыгравшие в триллере семейную пару, женаты в реальной жизни.
Тихое место
Шестое чувство
Актер Брюс Уиллис по жизни — левша. Для фильма «Шестое чувство» ему пришлось научиться писать правой рукой, чтобы зрители не заметили отсутствия обручального кольца.
Шестое чувство
Изгой
Имя главного героя — Чак Ноланд. Если записать его имя с инициалами — C. Noland, то оно будет звучать как «See no land» (Не вижу земли).
Изгой
Бегущий по лезвию 2049
Для прохождения теста на эмоции Кей произносит фразу: «Кроваво-черное ничто пустилось вить систему клеток, связанных внутри, клеток, связанных внутри, клеток в едином стебле и явственно, до жути на фоне тьмы ввысь белым бил фонтан». Это фраза из романа Владимира Набокова «Бледный огонь», написанного на английском языке и изданного в 1962 году.
Бегущий по лезвию 2049
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