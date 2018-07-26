90 лет со дня рождения Стэнли Кубрика 

Стэнли Кубрик — один из величайших режиссёров в истории кинематографа. Его фильмография насчитывает 16 картин, большинство из которых входит в число наиболее известных кинолент всех времён. Среди них — драма «С широко закрытыми глазами», триллер «Сияние» и комедия «Доктор Стрейнджлав». Кубрик работал в совершенно разных жанрах, однако объединяло его творения одно: вовлечённость режиссёра в процесс производства фильмов. Кубрик полагал, что кино должно быть авторским в прямом смысле этого слова, а потому в своих картинах также выступал в качестве сценариста и продюсера. «Один человек пишет роман. Один человек пишет симфонию. Крайне важно, что один человек сделает фильм», — говорил он. 26 июля Стэнли Кубрику исполнилось бы 90 лет.