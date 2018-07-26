В библиотеке на Паршина покажут советский фильм с Людмилой Гурченко в главной роли

В библиотеке № 240 района Хорошево-Мневники 29 июля покажут советский фильм «Роман и Франческа». — Действие фильма происходит накануне 22 июня 1941 года. В итальянский порт приходит торговый советский корабль «Тарас Шевченко». Моряк Роман ( Павел Морозенко ) сходит на берег, где слышит пение простой итальянской девушки Франчески ( Людмила Гурченко ). Молодые люди влюбляются друг в друга. Однако наутро начинается война, и советское судно вынуждено срочно вернуться на родину. Но влюбленные верят, что обязательно встретятся вновь. Приглашаем всех желающих посмотреть эту романтическую историю и обсудить увиденное, — рассказала заведующая библиотекой Ольга Камкина. Начало в 12.00. Вход свободный. Библиотека № 240 располагается по адресу: ул. Паршина, д. 33. Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 720-19-84. (еп)