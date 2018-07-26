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В Сети обсуждают кожаные штаны Джейсона Момоа
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В Сети обсуждают кожаные штаны Джейсона Момоа 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Киностудии Warner Bros. Pictures и DC Films показали первый постер супергеройского экшена «Аквамен» с Джейсоном Момоа в главной роли. Увы, снимок брутального гавайского актера в образе правителя семи морей тут же стал объектом насмешек в Сети (оказывается, кто-то еще может сохранять объективность, любуясь торсом Джейсона!). Причина этого весьма прозаична: кожаные штаны, в которых Аквамен позирует… под водой.
«Ну как штанишки, удобно?»
«Что-то мне подсказывает, что они ему только мешают».
«Почему на Аквамене кожаные штаны? Он же повелитель моря! На этом снимке он вообще среди рыб и акул!» — подтянулись скептики из Twitter.
Режиссер фильма Джеймс Ван не выдержал потока критики и решил лично ответить комментаторам: «Потому что это Джейсон, черт его дери, Момоа! Вы хотите, чтобы он был в плавках? Или без штанов вообще? Он же и так полуголый, прости господи, ха-ха».
Нужно сказать, что самого персонажа Аквамена фанаты не особенно жалуют: рядом с такими титанами, как Супермен, Бэтмен и Чудо-женщина, его супергеройские способности многим кажутся довольно слабоватыми. В этом и состояла задумка Вана: он хотел дать зрителям полноценную историю Аквамена, которого так несправедливо обделяют вниманием создатели фильмов по комиксам DC.
Помимо Джейсона, в картине снялись Эмбер Херд, Николь Кидман, Патрик Уилсон и Уиллем Дефо (к ним у поклонников никаких претензий, к счастью, пока нет). Мировая премьера фильма назначена на 21 декабря.
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