Ещё
Эмбер Херд в трейлере детектива «Лондонские поля»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Эмбер Херд в трейлере детектива «Лондонские поля» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
Вышел дублированный трейлер остросюжетного детектива «Лондонские поля».
В роли роковой обольстительницы предстала Эмбер Херд, поклонников ее героини сыграли Билли Боб Торнтон, Тео Джеймс, Джим Стерджесс и даже Джонни Депп.
История разворачивается вокруг красотки Николы Сикс, которая обладает даром ясновидения, соблазняя совершенно разных мужчин, она наверняка знает, что один из них ее убьет.
Также в «Лондонских полях» сыграли Кара Делевинь, Джемма Чан, Джейсон Айзекс и Лили Коул.
Чувственный триллер смотрите в кино с 20 сентября.
Елизавета Бережная
Киноафиша: последние новости
Девушка-киборг на тропе войны: Новый трейлер фильма «Алита: Боевой ангел» Самые кассовые женские персонажи и 50 оттенков сексизма Не трать время: 10 худших фильмов, которые не стоит смотреть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца8
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы3
Ляпы в советских мультиках14
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение