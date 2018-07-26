Эмбер Херд в трейлере детектива «Лондонские поля» 

Вышел дублированный трейлер остросюжетного детектива «Лондонские поля».
В роли роковой обольстительницы предстала Эмбер Херд, поклонников ее героини сыграли Билли Боб Торнтон, Тео Джеймс, Джим Стерджесс и даже Джонни Депп.
История разворачивается вокруг красотки Николы Сикс, которая обладает даром ясновидения, соблазняя совершенно разных мужчин, она наверняка знает, что один из них ее убьет.
Также в «Лондонских полях» сыграли Кара Делевинь, Джемма Чан, Джейсон Айзекс и Лили Коул.
Чувственный триллер смотрите в кино с 20 сентября.
Елизавета Бережная