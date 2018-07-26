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95-летний владелец борделя рассказал о сексе с десятками голливудских звезд
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95-летний владелец борделя рассказал о сексе с десятками голливудских звезд 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В американский прокат выходит документальный фильм «Scotty and the Secret History of Hollywood» ("Скотти и секретная история Голливуда"). Картина посвящена Скотти Бауэрсу, 95-летнему владельцу голливудского борделя, услугами которого пользовались десятки знаменитых актеров и политиков, сообщает Daily Beast.
Снятый в 2017 году фильм представляет собой киноадаптацию мемуаров Бауэрса «Обслуживание по полной программе. Мои приключения в Голливуде и секретная сексуальная жизнь звезд» (2012). По словам пожилого американца, в период с 1944-го по 1976-й годы он переспал со многими голливудскими звездами и политиками. Бауэрс ублажал как женщин, так и мужчин, чем подтвердил слухи о гомосексуализме или бисексуальности многих икон кинематографа.
Бывший морской пехотинец работал механиком на одной из заправок в Западном Голливуде. Именно там он знакомился со знаменитостями, которые навещали Бауэрса по рекомендациям знакомых. «Принимал» своих клиентов американец буквально за углом от места работы, в арендованной квартире. Кроме того, Баэурс работал барменом на элитных голливудских вечеринках, где также обзаводился полезными знакомствами.
По словам авторов картины о Бауэрсе, его рассказы — это катастрофа для официальных биографов таких знаменитостей, как Кэри Грант, Лоуренс Оливье, Кэтрин Хепберн, Вивьен Ли, Теннеси Уильямс и многих других.
В «послужной список» Бауэрса входят даже французская певица Эдит Пиаф, которую американец спас от депрессии, и британский король Эдуард VIII.
Режиссер фильма о Бауэрсе Мэтт Тинауэр говорит, что его герой не испытывает ни малейшего чувства вины или стыда за свое бурное прошлое.
"Он говорит, что помогал людям, и поэтому счастлив. Он живет спокойной и счастливой жизнью. Мне кажется, нам всем стоит у него поучиться тому, как получать удовольствие от жизни", — заявил автор картины от Скотти Бауэрсе.
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