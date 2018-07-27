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Фонд кино отказался от иска о возврате 20 млн руб. субсидий создателями фильма «ВМаяковский»
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Фонд кино отказался от иска о возврате 20 млн руб. субсидий создателями фильма «ВМаяковский» 

Агентство «Москва» 41 минуту назад
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о взыскании задолженности в размере 20 млн руб. с режиссера Александра Шейна. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в картотеке дел на сайте суда.
Согласно опубликованным материалам, истец представил ходатайство, в котором просит суд принять отказ от иска и прекратить производство по рассматриваемому делу. Данное ходатайство суд удовлетворил. Определение суда может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Накануне министерство культуры России сообщило, что две кинокомпании и один продюсер вернули Фонду кино выделенные из бюджета средства на создание картин. Обязательства выполнили ООО «Энджой мувиз» (проект «Защитники») и ООО «Маяковский» (проект «Я поэт Владимир Маяковский»).
Ранее ведомству пришлось обратиться в Генпрокуратуру с просьбой привлечь к ответственности 21 недобросовестную студию. Список должников опубликован на сайте министерства. Включенные в black list компании и ассоциированные с ними физические и юридические лица не будут допускаться к конкурсам Фонда кино и Минкультуры России по получению господдержки до момента погашения задолженности.
Как говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры, по итогам прокурорской проверки было выявлено, что в период с 2013 по 2017 г. шесть производителей не завершили проекты, а создатели 17 уже вышедших лент не вернули денежные средства, предоставленные им на возвратной основе.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении создателей фильма о поэте В. Маяковском, которые не вернули субсидии, предоставленные им Фондом кино.
По данным следствия, в 2015 г. руководство ООО «Маяковский» заключило с Фондом кино договор, согласно которому фирме предоставлялась на условиях возврата субсидия на сумму более 1 млн руб. для финансового обеспечения и покрытия расходов, связанных с производством фильма «Я поэт Владимир Маяковский», позже получившим название «ВМаяковский». Поручителем выступил режиссер А. Шейн.
«Фильм сняли, он вышел в прокат осенью 2017 г., однако неустановленные лица из числа руководства ООО «Маяковский» полученные по договору денежные средства не вернули, обязательства о возврате всей суммы полученных денежных средств не исполнили и причинили материальный ущерб федеральному бюджету РФ в особо крупном размере», — рассказывал источник агентства, не уточняя точную сумму ущерба.
По данному факту в июне 2018 г. полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В биографическом фильме «ВМаяковский» главные роли исполнили Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Людмила Максакова, Евгений Миронов и Михаил Ефремов.
Агентство «Москва»: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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