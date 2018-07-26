Минкультуры: Две кинокомпании погасили долги перед Фондом кино 

Две кинокомпании погасили задолженности перед Фондом кино, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
«Две компании вернули Фонду кино средства, выделенные им на производство фильмов. Это ООО «Энджой мувиз» (проект «Защитники») и ООО «Маяковский» (проект «Я поэт Владимир Маяковский»)», — говорится в сообщении.
Кроме того, как добавили в пресс-службе, свои обязательства перед фондом выполнил Рубен Дишдишян, который выступал в качестве поручителя и сопродюсера проекта ООО «Кинокомпания „Спутник“ „Ночные стражи“. Как пояснили в департаменте кинематографии Минкультуры России, несмотря на то, что претензий к Р. Дишдишяну больше не имеется, самой кинокомпании „Спутник“ предстоит вернуть Фонду кино еще 35 млн руб., выделенных на проект.
Ранее Минкультуры России направило письмо в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой привлечь к ответственности 21 недобросовестную кинокомпанию, которым Фонд кино предоставил денежные средства на производство фильмов. По итогам проведенной проверки было выявлено, что в период с 2013 по 2017 гг. шесть компаний не произвели картины, а производители 17 уже вышедших лент не вернули денежные средства, предоставленные им на возвратной основе.