Минкультуры: Две кинокомпании погасили долги перед Фондом кино

Две кинокомпании погасили задолженности перед Фондом кино, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

«Две компании вернули Фонду кино средства, выделенные им на производство фильмов. Это ООО «Энджой мувиз» (проект «Защитники») и ООО «Маяковский» (проект «Я поэт Владимир Маяковский»)», — говорится в сообщении.

Кроме того, как добавили в пресс-службе, свои обязательства перед фондом выполнил Рубен Дишдишян , который выступал в качестве поручителя и сопродюсера проекта ООО «Кинокомпания „Спутник“ „Ночные стражи“. Как пояснили в департаменте кинематографии Минкультуры России , несмотря на то, что претензий к Р. Дишдишяну больше не имеется, самой кинокомпании „Спутник“ предстоит вернуть Фонду кино еще 35 млн руб., выделенных на проект.