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Фильм-сказку «Королевство кривых зеркал» показали в Центральной библиотеке Щербинки
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Фильм-сказку «Королевство кривых зеркал» показали в Центральной библиотеке Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Кинопоказ для детей состоится в Центральной библиотеке. Фото: Центральная библиотека
Полнометражный анимационный фильм-сказку, поставленный на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1963 году, показали в Центральной библиотеке Щербинки 13 июля. Фильм снят режиссёром Александром Роу по одноимённой повести Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал».
Перед показом фильма юные зрители с ведущей встречи Александрой Харченко обсудили тему дружбы, ребята рассказали о своих друзьях и о том, как они проводят летние каникулы. А за тем, все вместе спели детскую песенку про дружбу.
После просмотра фильма дети с удовольствием осталась в библиотеке поиграть в настольные игры и почитать книги
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