Фильм-сказку «Королевство кривых зеркал» показали в Центральной библиотеке Щербинки

Кинопоказ для детей состоится в Центральной библиотеке. Фото: Центральная библиотека

Полнометражный анимационный фильм-сказку, поставленный на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1963 году, показали в Центральной библиотеке Щербинки 13 июля. Фильм снят режиссёром Александром Роу по одноимённой повести Виталия Губарева «Королевство кривых зеркал».

Перед показом фильма юные зрители с ведущей встречи Александрой Харченко обсудили тему дружбы, ребята рассказали о своих друзьях и о том, как они проводят летние каникулы. А за тем, все вместе спели детскую песенку про дружбу.

После просмотра фильма дети с удовольствием осталась в библиотеке поиграть в настольные игры и почитать книги