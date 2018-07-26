20th Century Fox использует ИИ для прогнозирования, кто посмотрит фильм после трейлера 

Чтобы помочь определить лучшие превью для показа перед конкретным фильмом, исследователи киностудии 20th Century Fox разработали модель глубокого анализа, чтобы предугадывать, какой аудитории больше понравится фильм, основываясь на трейлере к нему.
Система, извлекающая такие параметры как цвет, освещение, лица, предметы и ландшафты тщательно анализирует присутствие и предпочтения аудитории на существующих фильмах, равно как и на тех, которые только выйдут в прокат.
Это приложение — первый опыт по использованию глубокого анализа с целью прогнозирования клиентского интереса на базе трейлера к кинофильму, заявила студия.
«Видеотрейлеры единственный наиболее критичный элемент маркетинговых компаний новых фильмов», — сообщили исследователи Fox в своем заявлении, — «Они повышают информированность среди населения, которое посещает кинотеатры, сообщает, о чем фильм, представляет главных героев и важные повороты сюжета, тона и другие кинематографические характеристики».
Используя систему глубокого анализа на NVIDIA Tesla P100 в Google Cloud, исследователи обучали нейронную сеть на сотнях трейлеров вышедших за последние несколько лет, а также миллионы записей о посещениях кино.
«Нахождение подходящего представления этих характеристик и внедрение их в модель, которая имеет доступ к истории записей о посещениях, дает возможность находить нетривиальные ассоциации между чертами трейлера и будущим выбором аудитории после выхода фильма в прокат или начала его показа в стриминговых сервисых», говорится в заявлении исследователей.
Нейронная сеть потенциально может помочь продюсерам принимать реальные решения в отношении проекта на разных стадиях реализации его маркетинговой стратегии, заключают исследователи.
В будущем работа исследователей будет сфокусирована на разработке системы, которая использует как текстовые, так и видео характеристики для прогнозирования успеха фильма.
Исследование недавно было опубликовано на ArXiv, авторами значатся Мигель Анхель Капмо-Рембадо, старший вице-президент Data Science&Analytics в Twentieth Century Fox Film Corp и его команда.
ИСТОЧНИК: NVIDIA