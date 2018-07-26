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20th Century Fox использует ИИ для прогнозирования, кто посмотрит фильм после трейлера
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20th Century Fox использует ИИ для прогнозирования, кто посмотрит фильм после трейлера 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Чтобы помочь определить лучшие превью для показа перед конкретным фильмом, исследователи киностудии 20th Century Fox разработали модель глубокого анализа, чтобы предугадывать, какой аудитории больше понравится фильм, основываясь на трейлере к нему.
Система, извлекающая такие параметры как цвет, освещение, лица, предметы и ландшафты тщательно анализирует присутствие и предпочтения аудитории на существующих фильмах, равно как и на тех, которые только выйдут в прокат.
Это приложение — первый опыт по использованию глубокого анализа с целью прогнозирования клиентского интереса на базе трейлера к кинофильму, заявила студия.
«Видеотрейлеры единственный наиболее критичный элемент маркетинговых компаний новых фильмов», — сообщили исследователи Fox в своем заявлении, — «Они повышают информированность среди населения, которое посещает кинотеатры, сообщает, о чем фильм, представляет главных героев и важные повороты сюжета, тона и другие кинематографические характеристики».
Используя систему глубокого анализа на NVIDIA Tesla P100 в Google Cloud, исследователи обучали нейронную сеть на сотнях трейлеров вышедших за последние несколько лет, а также миллионы записей о посещениях кино.
«Нахождение подходящего представления этих характеристик и внедрение их в модель, которая имеет доступ к истории записей о посещениях, дает возможность находить нетривиальные ассоциации между чертами трейлера и будущим выбором аудитории после выхода фильма в прокат или начала его показа в стриминговых сервисых», говорится в заявлении исследователей.
Нейронная сеть потенциально может помочь продюсерам принимать реальные решения в отношении проекта на разных стадиях реализации его маркетинговой стратегии, заключают исследователи.
В будущем работа исследователей будет сфокусирована на разработке системы, которая использует как текстовые, так и видео характеристики для прогнозирования успеха фильма.
Исследование недавно было опубликовано на ArXiv, авторами значатся Мигель Анхель Капмо-Рембадо, старший вице-президент Data Science&Analytics в Twentieth Century Fox Film Corp и его команда.
ИСТОЧНИК: NVIDIA
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