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Калининградская область станет площадкой для съемок шести фильмов
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Калининградская область станет площадкой для съемок шести фильмов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАЛИНИНГРАД, 26 июл — РИА Новости. Калининградская область станет площадкой для съемок шести полнометражных фильмов и трех телесериалов, производство картин будет вестись с применением системы рибейтов — компенсации части затрат на съемки в регионе, сообщила пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.
"В 2018 году в Калининградской области будут проходить съемки шесть полнометражных художественных фильмов и трех телесериалов. Столько заявок от кинокомпаний и продюсерских центров было направлено в адрес министерства культуры и туризма региона. Проведение всех съемок планируются при финансовой поддержке регионального правительства в рамках программы по выделению рибейтов", — говорится в сообщении.
Калининградская область стала одной из первых в России, где была введена практика рибейтов. Инициатором введения системы финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов в регионах является Фонд кино. В 2017 году все пять кинокомпаний, которые снимали фильмы в Калининградской области и подали заявки на получение финансовых возвратов за съемку, получили субсидии на общую сумму 14,6 миллиона рублей.
В этом году из регионального бюджета на компенсацию затрат кинопроизводителям было выделено 30 миллионов рублей. Претендовать на компенсации из бюджета кинокомпании смогут только в конце года, после завершения конкурса, по итогам которого специальная кинокомиссия рассмотрит заявки по рибейтам. Заявленный объем планируемых кинокомпаниями затрат на территории Калининградской области в 2018 году составит более 500 миллионов рублей.
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