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47 лет исполнилось фильму «Офицеры»
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47 лет исполнилось фильму «Офицеры» 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Фильм «Офицеры» вошел в Золотой фонд отечественного кинематографа. Главные роли в нем исполнили Василий Лановой, Георгий Юматов и Алина Покровская. На советские экраны вышел он 47 лет назад, но до сих пор его любят пересматривать россияне. Предлагаем посмотреть один из ярких фрагментов из картины:
А у вас есть любимый момент из фильма «Офицеры»? Пишите в комментариях! А еще читайте наш последний материал про кинфоестиваль под председательством Василия Ланового, на котором тоже вспоминали этот фильм.
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