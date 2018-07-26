47 лет исполнилось фильму «Офицеры»

Фильм «Офицеры» вошел в Золотой фонд отечественного кинематографа. Главные роли в нем исполнили Василий Лановой, Георгий Юматов и Алина Покровская. На советские экраны вышел он 47 лет назад, но до сих пор его любят пересматривать россияне. Предлагаем посмотреть один из ярких фрагментов из картины:

А у вас есть любимый момент из фильма «Офицеры»? Пишите в комментариях! А еще читайте наш последний материал про кинфоестиваль под председательством Василия Ланового, на котором тоже вспоминали этот фильм.