Ещё
Лекцию об актерах русского театра прочтут на Волгоградке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Лекцию об актерах русского театра прочтут на Волгоградке 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: Управа района Текстильщики
В Культурном центре «Москвич» на Волгоградскоми проспекте будет организован цикл лекций об актерах русского театра — 27 августа речь пойдет о Василии Каратыгине и Александре Мартынове.
— Лекцию «В. А. Каратыгин и А. Е. Мартынов — сценический контрапункт» читает актер театра и кино, режиссер театра-студии «Традиция» Андрей Платонов, — рассказали в «Москвиче»
Встреча начнется в 19.30. Возрастная категория 6+. Участи бесплатное. Необходимо зарегистрироваться по ссылке http://iframeab-pre0323.intickets.ru/node/10807826
Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15, станция метро «Текстильщики». (ск)
Управа района Текстильщики: последние новости
В «Молодежном» покажут фильм «Чистое искусство» Спорткомплекс с катком и площадками для воркаута возведут на юго-востоке Москвы Спортивную неделю провели в Текстильщиках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца8
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы3
Ляпы в советских мультиках14
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение