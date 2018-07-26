Лекцию об актерах русского театра прочтут на Волгоградке 

В Культурном центре «Москвич» на Волгоградскоми проспекте будет организован цикл лекций об актерах русского театра — 27 августа речь пойдет о Василии Каратыгине и Александре Мартынове.
— Лекцию «В. А. Каратыгин и А. Е. Мартынов — сценический контрапункт» читает актер театра и кино, режиссер театра-студии «Традиция» Андрей Платонов, — рассказали в «Москвиче»
Встреча начнется в 19.30. Возрастная категория 6+. Участи бесплатное. Необходимо зарегистрироваться по ссылке http://iframeab-pre0323.intickets.ru/node/10807826
Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу: Волгоградский проспект, дом 46/15, станция метро «Текстильщики». (ск)