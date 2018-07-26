Самые крутые сцены с драками в кино

«Хлеба и зрелищ!» — эта фраза с трибун древнеримских амфитеатров перекочевала на замшевую обивку твоего дивана. Хлеба у тебя достаточно. Теперь осталось найти зрелище. А что может быть более зрелищным для мужика, чем наблюдать за кровавым мордобоем других мужиков? Вот мы и составили для тебя список с самыми крутыми сценами драк в кино. Да, мы понимаем, что в фильмах дерутся не по-настоящему, а вместо крови у них на лицах разбавленный кетчуп. Зато и в жизни такие драки не часто увидишь. Отсутствие реальных увечий в киношных драках полностью компенсируется зрелищностью. Персонажи в них дерутся так, словно они являются величайшими мастерами единоборств. Кто-то, кстати, и вправду является (как, например, Брюс Ли ). Конечно, этот список не исчерпывается указанными фильмами. Наверняка ты вспомнишь еще какие-нибудь сцены, которые не уступают по зрелищности нашим. Тогда пиши названия этих фильмов в комментариях. А сейчас все внимание на нашу подборку. Самые эпичные и кровавые батальные сцены в кино

«Воин», 2011

https://youtu.be/l-hkh0eUrfQ «Воин» — одна из лучших спортивных драм, снятых за последние годы. Оттого особенно обидно, что фильм имел скромный прокат в мире, а в российских кинотеатрах не появился вовсе. Правда, отечественные кинопроизводители сделали одноименный ремейк «Воина», чем подтвердили интерес в России к такому жанру. По большому счету во времена такой распространившейся популярности ММА спортивный фильм на эту тему напрашивался давно. И вот появился. В нем хорошо все, не только драки. Но раз тема нашей статьи — мордобои, то нельзя не упомянуть, что бои в «Воине» получились зрелищными и относительно натуральными. Не без драматических преувеличений, конечно, но в целом драки в картине интересные, и главное, что их много. Самый лучший среди них, пожалуй, полуфинальный бой между главным героем Бренданом Конлоном и непобедимым чемпионом из России Кобой.

«Горячая точка», 2007

https://youtu.be/mp28n6r5p-s Китайские фильмы не получают столько же внимания, как голливудские. Тем не менее на родине кунг-фу знают толк в драках и в том, как их надо снимать. Примечательность этой драки между персонажами Донни Йена и Коллина Чоу заключается в том, что некоторые из нанесенных ими в кадре ударов были вполне настоящими. По окончании съемок этого эпизода у актеров даже были обнаружены травмы.

«Олдбой», 2003

https://youtu.be/VwIIDzrVVdc Южнокорейский хит первой половины нулевых не мог не попасть в наш список. Показанное здесь противостояние главного героя О Дэ-cу и вражеской толпы можно считать одной из лучших драк за всю историю кино, и в первую очередь — за ее натуралистичность. Главный герой здесь не сокрушает одним ударом сразу всех врагов. Он падает, то и дело попадая под град пинков неприятелей, он устает, у него одышка — он именно дерется. Зрелищность здесь достигается драматизмом подлинной драки: он укладывает врагов боксерскими ударами с торчащей палкой в спине. Никаких неправдоподобных прыжков и бросков, когда герой умудряется справиться с половиной города, даже не запачкав костюм. Только бокс, только хардкор!

«Джон Уик», 2014

https://youtu.be/g8FHPE0NXKU Историй про киллера-одиночку, который противостоит злой мафии, в кино снято немало. В «Джон Уик» подошли к делу новаторски и решили развить конфликт вокруг убийства собачки. Собачка, как ты знаешь, принадлежала самому Уику — тому самому суперкиллеру. И в лучших традициях жанра «Не на того наехали!» Джон Уик разнес к чертям полгорода, желая отомстить за убитого песика. Признаться честно, смотреть, как он кромсает врагов, — одно удовольствие. Как, например, в этой сцене в ночном клубе.

«Сорвиголова» (2-й сезон), 2015

https://youtu.be/TCCRrizJg58 А как тебе эта эпичная драка из второго сезона «Сорвиголовы»? Сериал стоит начать смотреть хотя бы ради нее. И заметь: все снято одним кадром без монтажных склеек (либо они просто умело замаскированы).

«Kingsman: Секретная служба», 2015

https://youtu.be/t1WWDBTda2Y Боевые сцены — это весело. А когда они включены еще и в веселый фильм — это весело вдвойне. «Kingsman: Секретная служба» — как раз такой случай. Быстрый темп и классные трюки — отличные ингредиенты для зрелищной драки.

«Гладиатор», 2000

https://youtu.be/XYNWgLJNW9g Финальная сцена поединка между Максимусом и императором Коммодом давно уже стала классикой мирового кино. Эмоциональный накал сражения обеспечен предшествующей ему двухчасовой историей о воинской чести, доблести и любви. Это одна из самых эпических и трогательных историй про месть. А месть, как известно, блюдо, которое лучше всего подается классиками мирового кино, такими как Ридли Скотт

«Выход Дракона», 1973

https://youtu.be/mCdbIDiib5U Брюс Ли — это своего рода символ единоборств в кино. Именно он внес значительный вклад в популяризацию кунг-фу-экшенов во всем мире. Без него этот список был бы неполным. Поэтому даем возможность тебе насладиться сценой одного из самых известных фильмов Брюса Ли.

«Рокки», 1976

https://youtu.be/Q_qhLRUh66k Все любят классические истории аутсайдера, который, благодаря упорным тренировкам и лишениями, в итоге становится победителем. Этот сюжет для Голливуда стал каноническим и метафорично описывает принцип достижения «американской мечты». В случае с «Рокки» финальный бой главный герой не выигрывает. Но это и не важно. Суть истории в том, что никому не известный нищий итальянец из пригорода, в которого никто не верил, в итоге выходит на ринг против непобедимого чемпиона мира по боксу. В таком бою проигравшим быть невозможно. Плейлист для драки от BroDude