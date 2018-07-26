Где и когда посмотреть самый нашумевший фильм «Берлинале»? 

«Между рядами» — необычная история любви в оптовом супермаркете. Картина рассказывает о жизни, которая скрыта от глаз покупателей. По сюжету Кристиан (Франц Роговский (32)) устраивается на работу в супермаркет и встречает там Марион (Сандра Хюллер (40)), в которую позже влюбляется. Но у их любви есть преграда — девушка замужем.
https://youtu.be/tXiu3m9_Bzg Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале. Он, кстати, уже завоевал значимые награды: приз экуменического жюри Берлинского кинофестиваля и премию Немецкой киноакадемии за лучшую мужскую роль (Франц Роговский).
В российский прокат лента выходит 2 августа, но у тебя есть возможность увидеть ее раньше в рамках проекта «КАРО. Арт». 30 июля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится премьера «Между рядами», а после показа пройдет сессия вопросов и ответов с кинокритиком Антоном Долиным (42). Не пропусти!
Билеты можно купить здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gde-i-kogda-posmotret-samyj-nashumevshij-film-berlinale/