Ещё
Где и когда посмотреть самый нашумевший фильм «Берлинале»?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Где и когда посмотреть самый нашумевший фильм «Берлинале»? 

Peopletalk 55 минут назад
Фото: Peopletalk
«Между рядами» — необычная история любви в оптовом супермаркете. Картина рассказывает о жизни, которая скрыта от глаз покупателей. По сюжету Кристиан (Франц Роговский (32)) устраивается на работу в супермаркет и встречает там Марион (Сандра Хюллер (40)), в которую позже влюбляется. Но у их любви есть преграда — девушка замужем.
https://youtu.be/tXiu3m9_Bzg  Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале. Он, кстати, уже завоевал значимые награды: приз экуменического жюри Берлинского кинофестиваля и премию Немецкой киноакадемии за лучшую мужскую роль (Франц Роговский).
В российский прокат лента выходит 2 августа, но у тебя есть возможность увидеть ее раньше в рамках проекта «КАРО. Арт». 30 июля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится премьера «Между рядами», а после показа пройдет сессия вопросов и ответов с кинокритиком Антоном Долиным (42). Не пропусти!
Билеты можно купить здесь.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gde-i-kogda-posmotret-samyj-nashumevshij-film-berlinale/
Peopletalk: последние новости
Начались съемки «Притяжения 2»! Сами не верим, но лето заканчивается. Что смотреть в кино в августе? Опять шутит: Райан Рейнольдс прокомментировал отношения с Блейк Лайвли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца8
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы3
Ляпы в советских мультиках14
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов1
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
04:56
Киноляпы в прогремевших хитах
Кино
02:57
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение