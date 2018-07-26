Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с Вайнштейном

Гвинет Пэлтроу раскрыла шокирующие детали своих отношений с печально известным Голливудским продюсером.

45-летняя актриса работала с Харви довольно долго — с 1990х до 2000х. Вайнштейн выступал в роли продюсера в таких фильмах Пэлтроу, как «Влюбленный Шекспир», «Чужой билет» и «Эмма». С 2017 года 87 женщин обвинили 66-летнего Харви в сексуальных преступлениях, но в большинстве эпизодов мужчина был признан невиновным.

В откровенном интервью Гвинет рассказала о том, как ей работалось под руководством Вайнштейна много лет назад. Актриса попыталась описать личность Харви: «Он был ужасным и подлым, но одновременно мог проявлять щедрость. Это были классические отношения с оскорблениями».