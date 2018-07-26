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Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с Вайнштейном
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Гвинет Пэлтроу рассказала об отношениях с Вайнштейном 

Russianshowbiz.info 52 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Гвинет Пэлтроу раскрыла шокирующие детали своих отношений с печально известным Голливудским продюсером.
45-летняя актриса работала с Харви довольно долго — с 1990х до 2000х. Вайнштейн выступал в роли продюсера в таких фильмах Пэлтроу, как «Влюбленный Шекспир», «Чужой билет» и «Эмма». С 2017 года 87 женщин обвинили 66-летнего Харви в сексуальных преступлениях, но в большинстве эпизодов мужчина был признан невиновным.
В откровенном интервью Гвинет рассказала о том, как ей работалось под руководством Вайнштейна много лет назад. Актриса попыталась описать личность Харви: «Он был ужасным и подлым, но одновременно мог проявлять щедрость. Это были классические отношения с оскорблениями».
Пэлтроу очень досаждали гнусные предложения со стороны продюсера. Однажды Вайнштейн намекнул на близкие отношения в комнате отеля, после чего Гвинет пожаловалась своему бойфренду. В то время девушка встречалась с Брэдом Питтом, который, как известно, не побоялся пойти против Харви. Тогда в 1995 году Питт заступился за малоизвестную актрису и предупредил Вайнштейна о тяжелых последствиях, если тот продолжит приставать к Пэлтроу. Сейчас продюсер освобожден под залог в размере 1 миллиона долларов и ожидает решения суда в Нью-Йорке.
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