Снежкин возглавит жюри игрового кино на фестивале «Окно в Европу» 

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Известный режиссер, сценарист, продюсер Сергей Снежкин возглавит жюри конкурсной программы «Игровое кино. Осенние премьеры» на ХХVI фестивале российского кино «Окно в Европу». Об этом сообщил РИА Новости генеральный продюсер кинофорума Геворг Нерсисян.
"На нашем фестивале «Окно в Европу» традиционно существует четыре конкурсных программы: «Игровое кино. Осенние премьеры», «Копродукция. Окно в мир», «Неигровое кино» и «Анимационное кино». Картины, вошедшие в каждую из этих конкурсных программ, оценивает отдельное жюри", — сказал Нерсисян.
Он сообщил, что игровое кино в этом году будет оценивать жюри во главе с режиссером Сергеем Снежкиным — известным представителем питерской школы, неоднократным обладателем призов фестиваля «Окно в Европу», лауреатом премии «Золотой орел».
Жюри конкурса «Копродукция» возглавит режиссер, сценарист, основатель Ереванского международного фестиваля «Золотой абрикос», член Европейской киноакадемии Арутюн Хачатрян, а во главе судейской коллегии неигрового кино встанет известный документалист Евгений Григорьев. Жюри, которое будет выносить вердикт работам аниматоров, возглавит Гарри Бардин, знаменитый мультипликатор, чьи картины не раз завоевывали призы на международных и российских кинофорумах.