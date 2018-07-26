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Показ мультипликационного фильма провели для детей из Щербинки
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Показ мультипликационного фильма провели для детей из Щербинки 

Префектура ТиНАО города Москвы 41 минуту назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: Марина Шлямова
В рамках летней смены на территории Образовательного комплекса «Школа №2117» городского округа Щербинка состоялся показ мультипликационного фильма для детей 24 июля.
— В то время, когда за окном льет дождь и бушует непогода, стоит собраться в кругу своих друзей и посмотреть интересную добрую сказку. А потом всем вместе порассуждать о героях, их приключениях, радостях и огорчениях, поделиться эмоциями, — отметила методист образовательной площадки для дошкольной группы №5 Марина Шлямова.
Она добавила, что ребятам показали познавательный мультфильм «Фердинанд». Просмотр организовали в фойе учреждения.
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