Показ мультипликационного фильма провели для детей из Щербинки

Фото: Марина Шлямова

В рамках летней смены на территории Образовательного комплекса «Школа №2117» городского округа Щербинка состоялся показ мультипликационного фильма для детей 24 июля.

— В то время, когда за окном льет дождь и бушует непогода, стоит собраться в кругу своих друзей и посмотреть интересную добрую сказку. А потом всем вместе порассуждать о героях, их приключениях, радостях и огорчениях, поделиться эмоциями, — отметила методист образовательной площадки для дошкольной группы №5 Марина Шлямова.

Она добавила, что ребятам показали познавательный мультфильм «Фердинанд». Просмотр организовали в фойе учреждения.