Парни из стали: 54 лучших фильма про роботов (это надо видеть!)

От классического «Метрополиса» и культового «Терминатора» до «Тихоокеанского рубежа» и «Живой стали» — мы собрали лучшие фильмы про роботов в истории кинематографа.

Здесь и далее кадры из фильмов

Люди интересовались искусственными существами едва ли не с самого зарождения цивилизации. Практически во всех древних мифологиях есть прообразы роботов из научной фантастики: механические помощники Гефеста у греков, големы из еврейских легенд и глиняные великаны из скандинавских, а еще бронзовая армия критян, Галатея, солдаты из зубов дракона — материала хватит на отдельную статью.

К созданию реальных автоматронов, предвестников роботов, приложили руку едва ли не все талантливые инженеры древности и Средневековья — от греческого механика Архита Тарентского и «отца пневматики» Ктесибия до арабского изобретателя Аль-Джазари и не нуждающегося в представлении Леонардо да Винчи

А нынешнее общеизвестное название «робот» автоматическим устройствам в 1921 году дал чешский классик Карел Чапек, причем само слово происходит от привычного славянскому слуху robota, что означает «подневольный труд».

Неудивительно, что в XX веке, пережившем сразу несколько промышленных революций, тема искусственных помощников была исследована во всех ее проявлениях. И, разумеется, самой популярной в массовой культуре всегда оставалась идея возможного выхода роботов из-под контроля и захвата власти над человечеством. Правда, Айзек Азимов немного успокоил истерию фантастов своими знаменитыми законами робототехники, но и в них, в свою очередь, нашлись лазейки и противоречия, через которые злобный искусственный интеллект продолжал дотягиваться до горла несчастных хомо сапиенсов. Во всяком случае, в кино и литературе.

Однако стоит провести символическую черту между несколькими терминами, которые люди привыкли путать: робот, киборг, андроид и синтетический организм. Различить их, на самом деле, очень просто.

Робот — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода механических операций, которое действует по заранее заложенной программе, само или через оператора. R2-D2 из «Звездных войн» или «егеря» из «Тихоокеанского рубежа» — самые настоящие роботы, без каких-либо оговорок, хоть первый и действует самостоятельно, а вторые управляются людьми.

Киборг — машинно-человеческий гибрид, биологический организм, содержащий механические или электронные компоненты. Робокоп из одноименной серии фильмов, Мотоко из «Призрака в доспехах» и далеки из «Доктора Кто» (а также формально любые люди, имеющие механические протезы) — это именно киборги. А вот терминатор Т-800, к примеру, вполне обычный робот, всего лишь замаскированный человеческой плотью.

Синтетический организм — название говорит само за себя. Это уже живые существа, но созданные искусственно, например, с применением генной инженерии, как репликанты в «Бегущем по лезвию».

С андроидами ситуация немного сложнее. Это понятие охватывает две разные сущности, объединенных одной чертой — своей гуманоидностью. Андроидами могут быть как роботы, внешне напоминающие людей, так и синтетические организмы. С этой точки зрения C-3PO из «Звездных войн», многие терминаторы, в том числе Т-800 и Т-1000, Ава из «ExMachina» и Кей из «Бегущего 2049» — разные, но все же андроиды.

В этой подборке мы рассмотрим только те фильмы, в которых появлялись именно роботы, а не синтетические организмы (простите, Харрисон Форд Райан Гослинг ) или киборги (сразу отбрасываем «Хардкор» и «Универсального солдата»), причем они должны играть значительную роль в сюжете (а значит, «Интерстеллар» и новый «Кингсмен» тоже идут мимо).

1. «Механический человек» (1921)

По всей видимости, первый фильм в мировом кинематографе, демонстрирующий схватку роботов. К сожалению, посмотреть его полностью уже не получится — от почти полуторачасовой итальянской картины сохранилось лишь 26 минут.

2. «Метрополис» (1927)

Шедевр Фрица Ланга об антиутопическом городе, где робот в образе красивой девушки сначала обольщает рабочих, живущих в промышленном Аду, а затем организовывает восстание. Впоследствии дизайн робота из «Метрополиса» Джордж Лукас использовал при создании своего C-3PO.

3. «Гибель сенсации» (1935)

Довоенный черно-белый фильм о попытке злобных капиталистов заменить рабочих машинами и очередной гибели создателя от рук собственного творения. Соцреалистический пафос в наши дни смотрится достаточно комично, но некоторые сцены с роботами по-прежнему способны впечатлить. К тому же, это едва ли не первое появление андроидов в советском кино.

4. «День, когда Земля остановилась» (оригинал 1951 года и ремейк 2008-го)

Американская классика времен разгара Холодной войны подарила миру один из самых ярких антимилитаристских образов, культовую фразу инопланетянина (почти русскую по звучанию) «Клаату барада никто» и непобедимого робота Горта.

Ремейк с Киану Ривзом , сконцентрированный уже не на гонке вооружений, а на экологии, не имел даже доли успеха оригинала.

5. «Запретная планета» (1956)

Если не знать голливудскую классику, сложно представить, что такое вообще существует. Только подумайте: космическая фантастика с едва узнаваемым молодым Лесли Нильсеном в главной роли, многочисленными отсылками к шекспировской «Буре» и психоанализу Фрейда и одной из первых демонстраций мини-юбки в большом кино.

Самым ярким элементом фильма оказался робот Робби, остававшийся для американцев главным киногероем из металла вплоть до выхода «Звездных войн».

6. «Западный мир» (1973) и «Мир будущего» (1976)

Даже если вы не любите сериал «Мир Дикого Запада» (а может, особенно, если не любите), оригинальные фильмы о парке развлечений, населенном роботами разных эпох, точно не станут бесполезной тратой времени.

Юл Бриннер в костюме из «Великолепной семерки», играющий спятившего терминатора, сам по себе достоин отдельного внимания.

7. «Отроки во Вселенной» (1974)

Вторая часть дилогии о космических приключениях советских пионеров (вместе с «Москвой-Кассиопеей») рассказывает довольно мрачную историю о планете, где роботы захватили власть, стали лишать людей эмоций и почти привели их к закату цивилизации. Положение спасают только юные строители коммунизма, выигрывающие многолетнюю войну с помощью единственного гвоздя.

8. «Годзилла против Мехагодзиллы». Серия фильмов (1974-2002)

Кайдзю-фильмы легендарной японской студии Toho тоже не обделили вниманием тему роботов. На протяжении сразу четырех картин замаскированный под Годзиллу гигантский боевой робот сражается с известным нам заглавным монстром серии. Причем в разных проектах и Годзилла, и Меха успели побыть как благодетелями, так и угрозой человечеству.

Несмотря на всю трэшевость и низкобюджетность картин, в этой дуэли близнецов, живого и механического, можно отыскать некоторые философские подтексты, в частности, романтическую тему темного двойника — доппельгангера.

9. «Степфордские жены» (оригинал 1975 года и ремейк 2004-го)

Феминистическая история писателя Айры Левина о городе, где женщин тайно подменяют андроидами, думающими только о домашнем хозяйстве, в двух фильмах была решена кардинально разными способами. Если картина 1975 года — настоящий триллер с мрачной атмосферой и жуткой концовкой, то ремейк сделали беззубой и не слишком смешной комедией, не столько критикующей патриархат, сколько добродушно подшучивающей над ним.

10. «Звездные войны». Серия фильмов (1977-2018)

Роботы (а точнее дроиды) — такая же неотъемлемая часть вселенной Джорджа Лукаса, как джедаи, световые мечи, звуки в космосе и постоянный ремастеринг. Помимо уже упоминавшихся выше С-3PO и R2-D2 сага предлагает поклонникам целый бестиарий металлических бойцов и ремонтников. Отдельно стоит упомянуть, пожалуй, сепаратистских боевых дроидов B1 и мощных дроидеков из трилогии приквелов, круглого BB-8 из «Пробуждения силы» и «Последних джедаев», K-2S0 из «Изгоя-один» и L3-37 из «Хана Соло».

R2-D2, к слову, единственный персонаж, появившийся во всех восьми основных частях саги, а заодно и в «Изгое».

11. «Дознание пилота Пиркса» (1978)

Проблема «плохого робота» на космическом корабле волновала не только Ридли Скотта Стэнли Кубрика (у последнего, правда, был не робот, а компьютер), но и советских кинематографистов вместе с польским фантастом Станиславом Лемом . Детектив с философским подтекстом об экспериментальном полете смешанного экипажа роботов и людей все еще может держать зрителя в напряжении, хотя по нашим меркам и выглядит несколько бюджетно.

12. «Приключения Электроника» (1979)

Двухсерийное кино о самом эмоциональном роботе Советского Союза, которого нещадно эксплуатирует школьник Сыроежкин, изящно и совсем не дидактично рассуждает о человеческой природе, обратной стороне славы и попытках найти свое место в жизни.

Также здесь, как и в двух более ранних советских фильмах, «Его звали Роберт» и «Формула радуги», исследуется тема взаимодействия человека с роботом-двойником.

13. «Чужой». Серия фильмов (1979-2017)

Андроиды в «Чужом», строго говоря, искусственные люди, а не «классические» роботы, однако технология их разработки недостаточно разъяснена, и по строению они довольно сильно отличаются от любых биологических существ, в том числе и от репликантов из «Бегущего по лезвию».

На протяжении франшизы андроиды (или в данном случае — синтеты) были важными второстепенными персонажами серии — антагонистами, как Эш и Дэвид, или сайдкиками, как Бишоп и Колл. Но в «Чужом. Завете» Ридли Скотт вывел противостояние синтетов на первый план, снабдив его размышлениями о связи творца и творения и многочисленными религиозными отсылками.

Еще интересно, что долгое время имена всех андроидов шли по алфавиту: Ash, Bishop, Call, David. Однако Уолтер в последнем фильме нарушил традицию.

14. «Бунт роботов» (1984)

Остросюжетный фантастический боевик в духе старого «Судьи Дредда», в котором роботы, несмотря на название, не бунтуют, а просто подчиняются командам злобного торговца оружием.

15. «Терминатор». Серия фильмов (1984-2015)

Еще один культовый проект, на этот раз Джеймса Кэмерона , постепенно превратившийся в невыносимую и много раз пережеванную жвачку, хотя и не разросшийся до поистине гаргантюанских масштабов «Звездных войн». Первые два фильма подарили нам не только будущего губернатора Калифорнии, любопытные, хоть и поверхностные рассуждения о человеческой природе и Сару Коннор, одного из трех лучших женских экшн-персонажей в истории (наряду с Эллен Рипли и Беатрикс Киддо), но и целый пантеон богоподобных машин для убийства.

Лучше всего нам знакомы, разумеется, Т-800 с лицом и мускулатурой Арнольда Шварценеггера , не столько убивающие людей, сколько придумывающие себе коронные фразы вроде I’ll be back и Hasta la vista, baby. Но есть еще и громоздкие Т-600 со встроенными пулеметами, неубиваемые Т-1000 из жидкого металла, фемботы T-X, вооруженные уже буквально до зубов, а также состоящие из наноботов Т-3000 и представленный в количестве одна штука (и то скорее в качестве пародии) гигантский железный паук Т-1000000. В фильмах он не появляется, зато есть в тематическом аттракционе.

16. «Гостья из будущего» (1985) и «Остров ржавого генерала» (1988)

Роботы — частые гости и в экранизациях Кира Булычева . В главном фильме о мечте советских подростков Алисе появляется Вертер, смелый, искренний и похожий на смесь андроида Дэвида из «Чужого. Завета» и солиста группы Duft Punk. «Остров ржавого генерала» и вовсе заселен роботами под завязку, причем не уборщиками, как Вертер, а настоящими военными.

17. «Короткое замыкание» 1-2 (1986, 1988)

Простая, но чрезвычайно проникновенная история о роботе, постепенно осознающем свою личность и ценность жизни, ставшая настоящим хитом как в США, так и в СССР, и, вполне возможно, отчасти вдохновившая Pixar на создание «Валли». Во всяком случае, в дизайне роботов есть очевидные сходства.

Правда, если первая часть сумела грамотно уравновесить несколько чрезмерную трогательность персонажа внятным приключенческим сюжетом, то во второй слащавость, социальный пафос и попытки следовать моде 90-х не оставили франшизе шансов на продолжение.

18. «Батарейки не прилагаются» (1987)

Чудесное и несправедливо забытое кино о маленьких роботах-пришельцах в виде летающих тарелочек, изменивших жизнь среднестатистического американского дома. Сюжет немного напоминает «Короткое замыкание» и «Инопланетятина», что неудивительно, поскольку «Батарейки» спродюсировал Стивен Спилберг

19. «Робокоп». Серия фильмов (1987-2014)

Киберпанковый шедевр Пола Верховена и его продолжения и ремейк рассказывают историю полицейского Алекса Мерфи, погибшего в перестрелке с бандитами и возрожденного в качестве киборга с кризисом идентичности. Главный герой здесь, как мы уже выяснили, никакой не робот, но роботы в фильмах появляются в качестве антагонистов — в первом это неповоротливый, но страшный ЕD-209 с «куриными» трехпалыми лапами, в третьем — замаскированный под живого человека японский терминатор с катаной. Вторая серия сделала противником Робокопа другого киборга.

Любопытно, что главный герой франшизы — в некотором роде футуристическое переосмысление Иисуса Христа . Оба имеют как человеческое, так и божественное (в случае с Робокопом— кибернетическое) начало, оба были убиты и воскресли уже не совсем в человеческой сущности. Каждый был вынужден оставить семью и «мирскую» жизнь ради служения людям. Также многие злодеи пытались использовать Робокопа (как и Христа) в своих целях, но сам он всегда оставался на стороне угнетенных. А в первой картине Мерфи буквально ходит по воде!

20. «Железо» (1990)

И вновь робот-ликвидатор преследует влюбленную пару, убивает мужчину, а вот с женщиной не справляется, после чего правительство решает, что таких роботов должно быть больше. Фильм обвинили в плагиате создатели комикса «SHOK!» (и выиграли дело), однако Джеймсу Кэмерону тоже стоило бы обратить на него внимание.

Несмотря на смехотворный для сай-фая бюджет, здесь снялись сразу несколько известных музыкантов: Игги Поп, Карл Маккой и основатель Motоrhead Иэн «Лемми» Килмистер.

21. «Роботы-бойцы» (1990)

Еще до всех новомодных «Трансформеров», «Тихоокеанских рубежей» и «Живой стали» существовал live-action фильм о схватках гигантских роботов, волновавший умы американских и даже некоторых советских подростков. «Бойцам», конечно, отчаянно не хватало бюджета, но сами битвы и особенно дизайн роботов смотрятся более чем достойно.

22. «Призрак в доспехах» (аниме 1995 года и голливудский ремейк 2017-го)

Как и в случае с «Робокопом», основные персонажи здесь — киборги, но и роботов хватает. В частности, робот-паук, которого главная героиня Мотоко убивает ценой собственной руки. Ремейк, несмотря на присутствие Скарлетт Йоханссон Такеши Китано , с гениальным оригиналом ни в какое сравнение не идет.

23. «Крикуны» 1-2 (1995, 2009)

Предельно вольная экранизация рассказа Филиппа К. Дика, подарившая еще одну звездную роль заслуженному «робокопу» Питеру Уэллеру . Крикуны, миниатюрные боевые роботы, снабженные циркулярными пилами, должны были стать простым оружием, чем-то вроде противопехотных мин, однако их способность к обучению оказалась куда выше ожидаемой. В итоге они развились до таких форм, что в какой-то момент антиутопический триллер становится настоящим детективом, поскольку главная задача персонажей — выяснить, кто из них человек, а кто «крикун».

24. «Эволвер» (1995)

Вновь, как и в «Крикунах», все проблемы происходят от бесконтрольной эволюции машин. Робот, созданный как игрушка для лазертага, совершенствуется с каждым поражением и в итоге превращается в маньяка-убийцу с почти безграничными возможностями и фантазией.

25. «Инспектор Гаджет» 1-2 (1999, 2003)

Адаптация известного, но не самого выдающегося мультсериала оказалась, скажем так, сносной. Мэттью Бродерик вполне убедителен в роли киборга-инспектора и откровенно страшен в качестве робота-двойника. Шутки в основном глупые, но не сильно раздражающие, и, безусловно, в плюс фильму идет его хронометраж — 75 минут. А вот вторую часть смотреть, пожалуй, необязательно.

26. «Двухсотлетний человек» (1999)

Красивая, сложная и даже несколько пугающая сказка о том, как Робин Уильямс на протяжении двухсот лет буквально превращался из робота в человека, сначала изнутри, а затем и снаружи. Сюжет основан на произведениях Айзека Азимова.

27. «Стальной гигант» (1999)

Прекрасная и трагическая история о дружбе маленького мальчика с гигантским роботом, которой мешает царящая в американском обществе 50-х военная паранойя. По уровню антивоенного пафоса с «Гигантом» может сравниться разве что «Апокалипсис сегодня».

Отдельно отметим, что заглавную, почти бессловесную, роль здесь озвучивает еще молодой и никому не известный Вин Дизель , словно тренирующийся для последующего дубляжа во многом похожего персонажа — Грута.

28. «Матрица». Трилогия (1999-2003)

В культовой трилогии Вачовски, как и в «Терминаторе», роботы захватили мир, только людей стараются не уничтожать, а выращивать, как домашний скот. А чтобы тем даже в голову не приходило бунтовать, их поместили в компьютерную иллюзию конца XX века — пускай играют, чем бы дитя ни тешилось.

Роботы в привычном понимании начинают активные действия лишь со второго фильма, в реальном мире атакуя корабль главных героев «Навуходоносор» и последний город Зион, в остальном же антагонистами по большей части являются программы, в том числе и самая известная, угрожающая как людям, так и машинам — агент Смит.

29. «Искусственный разум» (2001)

Откровенно провалившаяся попытка Стивена Спилберга закончить проект своего друга Стэнли Кубрика о Пиноккио в мире будущего. Несмотря на продвинутые спецэффекты и пару трогательных сцен, фильм чересчур сильно драматизирует историю без особых на то причин. Не спасают ни убедительный Хэйли Джоэл Осмент , для которого эта роль стала последней крупной в карьере, ни Джуд Лоу , изображающий «робота для удовольствий».

30. «Я, робот» (2004)

Неонуарный детектив по мотивам Азимова с Уиллом Смитом в главной роли. Постер и добрых две трети фильма намекают нам на то, что именно Смит — и есть тот самый робот, но это оказывается лишь рекламной уловкой. Редкий летний блокбастер, в котором заложены хоть какие-то идеи, но многого от него ждать все равно не стоит.

31. «Автостопом по Галактике» (2005)

Экранизация первого романа из серии книг Дугласа Адамса о путешествии по Вселенной небольшой группы очень странных персонажей, в том числе и депрессивного робота Марвина, слишком умного существа для этого мира. Многие считают фильм не слишком удачным, но на самом деле дух произведений Адамса он передает отлично.

32. «Трансформеры». Серия фильмов (2007-2017)

Кто-то может удивиться, почему творение одного из самых ненавидимых режиссеров в мире вообще оказалось в списке «лучших», но, если посмотреть на ситуацию объективно, все встанет на свои места. Да, «Трансформеры», выросшие из культового мультсериала, максимально пренебрежительно отнеслись к своему предшественнику и с каждым фильмом все больше страдали от бессмысленности сюжета, вызывающей эпилепсию графики, неоправданного ура-патриотизма, шуток ниже пояса и сексуальной объективации женщин.

Однако как минимум первая часть франшизы проявила определенную фантазию в демонстрации гигантских роботов-инопланетян и на тот момент была прорывной в плане использования спецэффектов. Многие даже всерьез считают, что Бэй должен был получить пару-тройку технических «Оскаров» за свои эксперименты. Так что в историю кинематографа десептиконы и автоботы войдут однозначно, правда, едва ли с парадного входа.

33. «Железный человек». Трилогия (2008-2013)

Трилогия, ставшая основой и стержнем киновселенной «Марвел», повествует о «гение, плейбое, миллиардере и филантропе» Тони Старке , способном в пустыне из чайника и велосипедных спиц сделать высокотехнологичный кибер-костюм с ядерным реактором. То есть в изобретательности этот парень лишь немного уступает Алексею Бахметьеву

Сам костюм, а точнее — костюмы можно считать как экзоскелетами, так и полноценными роботами, поскольку они способны действовать совершенно автономно. Однако во втором «Айронмене» появляются и более каноничные роботы производства Ивана Ванко , а в еще одном марвеловском проекте «Мстители. Эра Альтрона» уже и главный злодей, и вся его армия — сплошь ходячее железо.

34. «ВАЛЛ-И» (2008)

Уже ставший классикой мультфильм от «Пиксар» о маленьком, но любвеобильном роботе-мусоросборщике и его неубиваемом таракане. А еще о том, как человечество способно загадить планету и собственные жизни, если вовремя не привести его в чувство. Лауреат «Оскара», более чем заслуженно.

35. «Луна 2112» (2009)

36. «Суррогаты» (2009)

Крайне запутанный, но весьма динамичный боевик о том, как Брюс Уиллис переживает вторую молодость в теле робота. Люди практически перестали контактировать напрямую, оставив все прелести и кошмары реального мира своим аватарам-андроидам, но это неправильно, нездорово и ведет к ожирению и убийствам. Собственно, весь сюжет построен на призыве человечеству выйти, наконец, из дома.

37. «Девять» (2009)

Совместный проект Тима Бертона Тимура Бекмамбетова , открывших целый новый жанр — ститчпанк, что в наше время — удивительное достижение (хотя некоторые считают сам термин всего лишь маркетинговым ходом).

И все же, чтобы соединить в одном фильме роботов, киборгов, аллюзии как на Первую, так и на Вторую мировую войну, при этом сделав героями тряпичные куклы, надо обладать мощнейшим воображением. Зак Снайдер со своим «Запрещенным приемом» на этом фоне — скромный ученик.

38. «Робот» (2010)

Самый дорогой на тот момент проект в истории индийского кино, созданный, что интересно, не в Болливуде, а в тамильском сегменте — Колливуде, явно вдохновлялся «Терминатором» и фильмом «Я, робот», но получился совершенно неповторимым. И хотя песни, танцы, чудовищное переигрывание и сомнительная компьютерная графика делают фильм чем-то из разряда «так плохо, что уже хорошо», «Роботу» как минимум не откажешь в изобретательности. Взять хотя бы гигантский боевой шар из сцепившихся терминаторов — даже у Майкла Бэя вы такого не увидите.

39. «Я здесь» (короткометражка, 2010)

В этой короткометражке Спайк Джонс, один из лучших режиссеров современности, снявший фильмы «Быть Джоном Малковичем», «Адаптация» и «Она», по сути экранизировал известную притчу о самопожертвовании «Щедрое дерево», только теперь в мире с гендерно-различающимися роботами. История получилось чрезвычайно романтичной, но несущей двусмысленное, если не сказать — откровенно вредное, послание влюбленным парам.

40. «Архетип» (короткометражка, 2011)

У здоровенной, 2,5-метровой машины для убийства под названием RL7 вдруг просыпается совесть. Ладно, на самом деле, сознание, но на английском это одно и то же. Людям, у которых совесть благополучно спит, такой расклад не нравится.

41. «Живая сталь» (2011)

Совершенно бестолковое и бессвязное, но в меру милое и временами показывающее неплохой экшн кино о боксерских поединках стальных гигантов. Может считаться едва ли не первой роботизированной спортивной драмой в истории.

42. «Ева. Искусственный разум» (2011)

Смешно, но российские прокатчики своей адаптацией названия разрушили главную интригу фильма, который в оригинале озаглавлен просто «Ева». Однако если подобные спойлеры вас не сильно пугают, перипетии отношений персонажа Даниеля Брюля и его странноватой «племянницы» стоят того, чтобы потратить на них полтора часа.

43. «Плохой робот» (короткометражка, 2011)

12 минут чистого удовольствия, причем в первой половине фильма вы будете испытывать жалость к несчастной машине и ребенку, вторая испугает вас до чертиков, а развязка, скорее всего, рассмешит.

44. «Робот и Фрэнк» (2012)

Потрясающий Фрэнк Ланджелла играет постаревшего и страдающего от деменции бывшего вора, который пытается использовать подаренного сыном робота-помощника для новых ограблений, но постепенно с его помощью все лучше разбирается в собственной непростой жизни.

45. «Робот Джи» (2012)

Японцы на этот раз подошли к теме с необычной стороны. Джи, в отличие от Электроника и Терминатора, не робот, подражающий человеку, а человек, притворяющийся роботом. Комедия напоминает расширенную версию серии «Шикарн-о» из «Южного парка», и даже некоторые шутки в них пересекаются.

46. «Тихоокеанский рубеж» 1-2 (2013, 2018)

Гильермо дель Торо воплотил в жизнь детскую мечту, сняв крупнобюджетный блокбастер, в котором сюжет держится только на молитве и добром слове, зато есть гигантские роботы-мехи, сражающиеся с не менее внушительными монстрами-кайдзю. Авианосцы в качестве бейсбольных бит, гигантские мечи, припасенные на крайний случай, и антинаучные идеи о синхронизации разумов прилагаются.

47. «Страховщик» (2014)

48. «Город героев» (2014)

Мультфильм из линейки «новых шедевров „Диснея“» (куда входят еще «Холодное сердце», «Рапунцель», «Ральф», «Зверополис» и «Моана») о приключениях мальчика-изобретателя и его псевдо-боевого робота. Между прочим, получил «Оскар», хотя в том году «Песня моря» была, возможно, более достойным кандидатом.

49. «Ностальгист» (короткометражка, 2014)

Еще один представитель короткого метра, на этот раз размышляющий на темы «Матрицы» и «Искусственного разума». Лента сделана с такой любовью и отдачей, что ни дешевая графика, ни в меру предсказуемые твисты ее не портят.

50. «Внеземное Эхо» (2014)

Очередная вариация «Инопланетянина», на этот раз с металлическим совенком, подающим кодированные сигналы детям. При этом большая часть фильма представлена как съемка на любительскую видеокамеру.

51. «Из машины» (2015)

Чрезвычайно удачный режиссерский дебют Алекса Гарленда с неожиданно звездным составом, по-новому раскрывающий моральные аспекты отношений робота и человека.

52. «Робот по имени Чаппи» (2015)

Нил Бломкамп попытался повторить успел своего «Района номер 9», заменив инопланетян роботом Чаппи, а потрясающего Шарлто Копли культовой южноафриканской группой Die Antwoord. Получилось спорно, но вполне увлекательно.

53. «Турбо-пацан» (2015)

Несмотря на сомнительное название, эта канадско-новозеландская веселая постапокалиптика, смешивающая фильм «Пипец» с «Безумным Максом», получила широкую поддержку критиков и премию «Сатурн». Один из героев, как вы понимаете, здесь оказывается роботом. Какой именно — уточнять не будем.

54. «Моя девушка — монстр» (2016)