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Ролик об Алтайском крае стал номинантом на приз на фестивале фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!»
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Ролик об Алтайском крае стал номинантом на приз на фестивале фильмов о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет!» 

Ревизор.ru 2 часа назад
Фото: Ревизор.ru
Смотр проводится второй раз. Его цель — привлечение иностранных и отечественных туристов к путешествимям по России. Отборочная комиссия фестиваля просмотрела 207 работ из 55 регионов. В короткий лист попали только 47 роликов. Об Алтайском крае на конкурсе расскажут в минутном ролике «Welcome-центр АлтГУ». Он представлен в номинации «Рекламный ролик субъекта туротрасли». Также эксперты определят лучшие работы среди категорий «Регион», «Достопримечательность», «Событие», «Впечатление», «Локация» и «Добро пожаловать!». На фестивале помимо конкурсных работ зрители увидят внеконкурсную программу. В нее входят фильмы отечественного и зарубежного производства. Помимо этого в рамках фестиваля пройдут мастер-классы, лекции, круглые столы, встречи со знаменитыми режиссерами и прдюсерами, а также киношкола.
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