Пять взрывающих мозг фильмов Стенли Кубрика

90 лет назад, 26 июля 1928 года, родился режиссёр Стенли Кубрик . Он прожил яркую жизнь, любил прекрасных и знаменитых женщин, дружил с известными артистами и ссорился с ними. Кирк Дуглас , к примеру, поначалу был поклонником и соратником Кубрика, а потом до конца жизни называл его «талантливым дерьмом». Но фильмы Кубрика куда интереснее его самого.

News.ru представляет подборку из пяти лучших картин режиссёра.

«Заводной апельсин»: история садиста, которого так и не переделали

Фильм снят в 1971 году, имеет четыре номинации на «Оскар». Это история юного садиста Алекса, которого сыграл Малькольм Макдауэлл. Ему приносят наслаждение жестокие издевательства над беззащитными людьми, а ещё он является большим поклонником музыки Бетховена. Сцены избиений и изнасилования сняты с таким натурализмом, что их трудно смотреть даже сейчас, когда рамки допустимого в кино раздвинулись. Тяжёл и сюжет: пойманному с поличным Алексу делают операцию на мозге, и он становится беззащитен. Хищник превращается в жертву, его бьют, над ним издеваются. Но затем Алекс освобождается от последствий лечения, и даже получает государственный пост. Хищник снова становится самим собой и становится ещё опаснее…

«С широко закрытыми глазами»: секс, смерть и избавление

Это последний фильм Кубрика, который он снял в 1999 году. Некоторые критики называли его гениальным, другие считали неудачей. Главные роли в картине сыграли молодые, прекрасные и всё ещё влюбленные друг в друга Николь Кидман Том Круз . Сюжет фильма сложно пересказать, в нём много мистики, есть тайное общество, сексуальные оргии, внезапная гибель. Но запоминается он не этим, а великолепно снятым предрождественским Нью-Йорком, уличной суетой, медитативными проходами Круза и Кидман по зимнему, праздничному, кишащему радостными и безразличными ко всему людьми городу. Всё это выглядит очень тревожно, мало-помалу зритель начинает ждать беды, и она действительно происходит. Героев ждёт безумная ночь, где будут и секс, и смерть, и чудесное избавление, — и всё это, возможно, было фантазией.

«Сияние»: смерть в снегу

Этот снятый в 1980 году мистический хоррор был экранизацией романа Стивена Кинга , главную роль здесь сыграл Джек Николсон . Фильм стал классикой жанра. История писателе, устроившемся на работу в отрезанную от мира гостиницу и собирающемся работать над новым романом, и его обладающем даром ясновидения сыне и пугает, и завораживает. В гостинице есть тайна, главный герой медленно сходит с ума, мальчик предчувствует беду, над всем происходящим незримо нависает страшная развязка. Впереди — убийство, и замёрзший в снегу писатель, за всё это время написавший только одну фразу: «Одна работа, никакого безделья, бедняга Джек не знает веселья…».

«Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу»: чёрная комедия о конце света

Снятая в 1964 году чёрная комедия рассказывает о том, как из-за безумия и некомпетентности жизнь на Земле заканчивается ядерной катастрофой. Тут есть захвативший военную базу полоумный генерал, направивший к СССР бомбардировщики с ядерным оружием на борту, пьяный советский премьер, пунктуальный американский солдафон, прорывающийся к цели, когда приказ об атаке отменён. Завершается фильм ядерными взрывами и тем, что военный эксперт доктор Стрейндлав предлагает американскому президенту воспользоваться случаем. Наиболее удачных представителей человечества можно спрятать в подземных шахтах, что позволит вывести сверхрасу.

«Космическая одиссея 2001 года»: лучший фантастический фильм ХХ века

Это снятый в 1968 году научно-фантастический фильм считается лучшим в своём жанре. Пересказать его сюжет невозможно, достаточно сказать, что космическая экспедиция летит на орбиту Юпитера, чтобы разобраться с таинственными чёрными монолитами. Здесь идёт речь о взаимоотношении человека и Вселенной, о разнице между человеком и животным, о Боге и эволюции людей. «Космическая одиссея» —философский фильм. Он очень странен и по-настоящему завораживает.