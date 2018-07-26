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Дженнифер Энистон снова надела обручальное кольцо
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Дженнифер Энистон снова надела обручальное кольцо 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
В последнее время Дженнифер Энистон проводит много времени в Канаде, где идут съемки нового фильма «Загадочное убийство». Однако на этот раз фотографии со съемочной площадки привлекли особое внимание, так как теперь на безымянном пальце левой руки у 49-летней актрисы появилось… обручальное кольцо.
Конечно, кольцо может принадлежать не Дженнифер, а ее героине (напомним, что по сюжету «Загадочного убийства», нью-йоркский полицейский, Адам Сэндлер, и его супруга, Энистон, отправляются в отпуск в Европу и неожиданно становятся главными подозреваемыми в убийстве пожилого миллиардера). Но, вспоминая недавние новости о том, что Дженнифер наконец стала открытой для новых отношений и назначает свидания, не стоит полностью исключать мысль о том, что один из ее новых поклонников сделал ей предложение. Так быстро? Ну а чем Дженнифер «хуже» Эмили Ратаковски, которая вышла замуж всего несколько недель спустя после знакомства?
После развода Дженнифер с Джастином Теру друзья всячески поддерживали и подбадривали актрису. «Дженнифер никогда не зависела от мужчин, но это не значит, что она не готова влюбиться, — поделился один из ее знакомых. — Джен периодически ходит на свидания, но пока ничего серьезного. Она просто весело проводит время и не торопит события».
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