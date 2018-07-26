Главные кинопремьеры недели

Шестая серия приключений неубиваемого суперагента Итана Ханта воскрешает уже, казалось бы, ушедший в прошлое классический развлекательный фильм о работе спецслужб. Погони, взрывы, перестрелки, невероятные трюки, благородный и бесстрашный герой в лице Тома Круза и влюблённые в него роковые красотки — всё, как в старые-добрые времена, словно и не было этих 22-х лет с момента выхода первой «Миссии».

Сюжет картины хрестоматиен — Хант и сотоварищи спасают мир от коварных Архангелов, желающих отравить треть питьевой воды на Земле и погрузить мир в пучину страданий. Развиваются события весьма предсказуемо, концовка тоже не несёт сюрпризов, и от саундтрека всё так же щемит в сердце. Зачем смотреть? Чтобы поностальгировать. Новая «Миссия» похожа на старинный дагерротип, найденный в эпоху цифровой фотографии — столь же мил, наивен и сентиментален. Ну и потом, Тому Крузу уже 56 лет, а бегает по крышам он так же резво, как и 20 лет назад. Весьма мотивирующе.

«Мектуб, моя любовь», режиссёр Абделатиф Кешиш

Новая драма Абделатифа Кешиша, подарившего миру «Жизни Адель», в очередной раз подтверждает, что оценивать фильм по трейлеру нельзя категорически. Судя по тизеру, это лёгкая комедия о юности, лете и сексе, по факту же — монотонная драма с длинными планами и пространными монологами о том, сколь легкомысленны и безрассудны 20-летние на море.

Сюжет картины примерно столь же беспорядочен: на юг Франции приезжает молодой сценарист Амин. Вокруг роятся бесконечные кузены и кузины, друзья и подружки, симпатичные студентки. Воздух пропитан флиртом, сексом, морем и сотрясается лишь сценами ревности и танцами до рассвета. Любовные драмы — в духе «Любви и смерти» Вуди Аллена: Офелия любит Тони, но обручена с Клеманом. Шарлотта тоже любит Тони, Тони любит женщин, как и Селин, но Селин больше любит отвязные вечеринки — в общем, чёрт ногу сломит. Примерно так же чувствует себя и Амин, который хочет в этом хаосе найти как минимум любовь, а как максимум — судьбу.

Новой картине Кешиша определённо недостаёт динамичности — почти три часа происходит ровно то, что описано в сюжете. И даже обнажённые красотки, к коим режиссёр с вуайеристской маниакальностью лезет со всех ракурсов, перестают оживлять зрителя уже в первой трети «Мектуба». В фильме нет накала, кульминации и вообще хоть сколько-то понятной логики — он просто приятен и необязателен, как курортный роман. И потому смотреть его хочется столь же неодолимо, сколь сорваться летом на море, оставив все хлопоты и поиски смысла. Просто, чтобы, наконец, расслабиться.

Новая лента создателя потрясающей по глубине короткометражки «Туфельки» Константина Фама тоже о Холокосте. «Туфельки» стали одной их трёх частей картины, две другие — «Скрипка» и «Брут» — сняты по такому же принципу: величайшая трагедия XX века пересказывается не людьми, а немыми свидетелями. Известный, но столь редко используемый в кино приём позволяет Фаму стать новатором там, где, казалось бы, уже всё сказано, — снять красивую и одновременно очень глубокую картину о человеческой трагедии, где людям отведены второстепенные роли.

Истории неравноценны и связаны весьма условно, и потому «Свидетели» похожи, скорее, на сборник короткометражек, чем цельное кино. Что, впрочем, не отменяет важности и ценности его вклада — посмотрите обязательно.