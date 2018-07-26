Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо могли сыграть в «Горбатой горе»

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Режиссер фильма, получившего 8 «Оскаров» и принесшего признание критиков Хиту Леджеру и Джейку Джилленхолу, рассказал, что подбор актеров на главные роли в «Горбатой горе» стал для него серьезной проблемой.

Диана Оссана, продюсер картины, также подтвердила слова Ван Сента: «Да, все перечисленные им актеры отказались от проекта по различным причинам». При этом самой сложной задачей оказался поиск актера на роль, которая в итоге досталась Леджеру. «Кастинг на роль Энниса стал настоящим кошмаром», — вспоминает Диана Оссана.

Оглядываясь назад, Гас Ван Сент признал, что сейчас, в отсутствие энтузиазма у знаменитых актеров, он просто полностью поменял бы стратегию кастинга. «Что я мог тогда сделать и, скорее всего, должен был сделать, так это позвать совсем неизвестных актеров, которым было бы все равно, кого играть», — заключает он.

В августе в кинотеатрах стартует премьера нового фильма Гаса Ван Сента «Не волнуйся, он далеко не уйдет», и, судя по актерскому составу (в главных ролях Хоакин Феникс и Руни Мара), проблем с кастингом у режиссера не возникло.

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