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Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо могли сыграть в «Горбатой горе»
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Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо могли сыграть в «Горбатой горе» 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Режиссер фильма, получившего 8 «Оскаров» и принесшего признание критиков Хиту Леджеру и Джейку Джилленхолу, рассказал, что подбор актеров на главные роли в «Горбатой горе» стал для него серьезной проблемой.
В недавнем интервью Гас Ван Сент поделился, что предложение сыграть главную роль в «Горбатой горе» не вызывало интереса среди знаменитых актеров. «Никто не соглашался на эти роли», — посетовал режиссер. «Я занимался кастингом и хотел, чтобы у фильма был действительно сильный актерский состав, мне нужны были знаменитости. Но все оказалось не так просто. Я обращался к Леонардо Ди Каприо, Брэду Питту, Мэтту Деймону, Райану Филлиппу. Они все сказали „нет“», — пожаловался Ван Сент.
Диана Оссана, продюсер картины, также подтвердила слова Ван Сента: «Да, все перечисленные им актеры отказались от проекта по различным причинам». При этом самой сложной задачей оказался поиск актера на роль, которая в итоге досталась Леджеру. «Кастинг на роль Энниса стал настоящим кошмаром», — вспоминает Диана Оссана.
Оглядываясь назад, Гас Ван Сент признал, что сейчас, в отсутствие энтузиазма у знаменитых актеров, он просто полностью поменял бы стратегию кастинга. «Что я мог тогда сделать и, скорее всего, должен был сделать, так это позвать совсем неизвестных актеров, которым было бы все равно, кого играть», — заключает он.
В августе в кинотеатрах стартует премьера нового фильма Гаса Ван Сента «Не волнуйся, он далеко не уйдет», и, судя по актерскому составу (в главных ролях Хоакин Феникс и Руни Мара), проблем с кастингом у режиссера не возникло.
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